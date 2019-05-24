Эксперты: что грозит Европе в случае выхода США из НАТО?

"Это лишь игра разума, которая, однако, когда-нибудь может стать явью: США воплощают свою угрозу в жизнь и в 2021 году покидают НАТО. Они перебрасывают все американские войска из Европы на родину и в другие регионы, отзывают свой командный состав. Что произойдет тогда с Североатлантическим союзом? Этот вопрос тщательно изучил авторитетный Международный институт стратегических исследований (IISS) — и теперь он предупреждает о серьезных последствиях", — пишет журналист Яник Вигет.

"Насколько важны США для НАТО, показывают абсолютные цифры: их расходы на оборону составляют более 600 млрд долларов. Все европейские государства вместе с Канадой тратят на оборону лишь половину этой суммы. Таким образом, на долю США приходится две трети всех оборонных расходов НАТО". В бюджет НАТО США также вносят наибольший вклад (около 2 млрд долларов), указывает издание.

"Поэтому выход американцев из альянса обошелся бы Европе дорого. (…) Согласно первому военному сценарию, НАТО будет вынуждено защищать международные морские пути, жизненно необходимые для европейской экономики. Для этого ему придется найти замену военным кораблям и самолетам США. Стоимость такой меры составит, согласно исследованию, до 110 млрд долларов.