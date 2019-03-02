Эксперт: Путин примет вызов, или чем ответит Кремль на кибератаку Америки

Может быть несколько причин, почему газета написала об этом только сейчас. Это может быть и желание прикрыть какую-то агентуру; и, что более вероятно, надежда получить от Москвы неформальное обещание снизить интенсивность антизападной деятельности в киберпространстве; и желание напомнить Конгрессу, который скоро будет голосовать за новый пакет антикремлевских санкций, что не стоит обделять деньгами бойцов невидимого интернет-фронта. Может быть, и все вместе. Ясно одно: это целенаправленная утечка, недвусмысленное послание Владимиру Путину: "Теперь война пойдет в открытую". Ответ давать будет именно Путин. Ему принадлежит окончательное решение, принять или не принять вызов Вашингтона.

Проект Закона о защите безопасности Америки против агрессии Кремля (DASKA) Конгресс, скорее всего, примет. Он включает в себя много неприятных для российского режима вещей, но две бьют лично по президенту России. Конгрессмены и сенаторы, если верить тексту законопроекта, прикажут соответствующим ведомствам США обнародовать все, что им известно о личном состоянии Владимира Путина, а также провести свое расследование убийства Бориса Немцова.

Первую директиву реализовать проще — у спецслужб США, вероятно, есть для этого немалые возможности. Второе указание выполнить сложнее. Но оно, по сути, тоже представляет собой послание Путину — "Мы считаем именно Вас ответственным за убийство, хотя, может быть, не Вы отдавали приказ". Путин такого не прощает. Поэтому лично у меня никаких сомнений, что он примет вызов, нет. Что за этим последует?

Во-первых, активизация вмешательства в предстоящие выборы в Европейский парламент. Слегка выдыхающиеся крайне правые и набирающие силу крайне левые получат максимальную поддержку — деньгами и пропагандой в интернете.

Во-вторых, как бы ни сложилась ситуация с Brexit, усилия Кремля будут брошены на поддержку Лейбористской партии и ее неомарксистского лидера Джереми Корбина — потенциально самого важного союзника Кремля на Западе.

В-третьих, возможно, киберудары будут нанесены по объектам на восточном фланге НАТО, включая страны Балтии. В Москве считают их, а также Центральную и Восточную Европу своего рода "окраиной", где можно относительно безнаказанно "послать сигнал" альянсу.

В-четвертых, личная компрометация наиболее активных критиков Кремля на Западе, полагаю, получит "зеленый свет".

В-пятых, Кремль едва ли останется в стороне от происходящего в самих Соединенных Штатах. Ведь там на носу выборы президента, хотя это и чревато последствиями.

С одной стороны, можно попытаться поддержать Дональда Трампа в надежде, что свой второй и последний срок он посвятит размораживанию отношений с Москвой. Однако, последние три года доказали — фактически политика в отношении России и Украины сегодня контролируется Конгрессом и Трамп едва ли может с этим что-то сделать.

С другой стороны, в Демократической партии наметился крайне левый крен. Президент-демократ будет намного больше заинтересован во внутренней повестке дня — возрождении реформы здравоохранения Обамы, борьбе с расизмом, установлении прожиточного минимума, возвращении к Парижскому соглашению по борьбе с изменением климата и демонтаже экономических реформ администрации Трампа, направленных на снижение

Решение в Кремле примут после начала сезона праймериз. Ясно одно — от Москвы не стоит ждать кибернейтралитета.

Константин Эггерт — российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на Deutsche Welle.

Оригинал статьи опубликован на портале delfi.lt.