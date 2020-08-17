Эксклюзивное интервью с основателем NEXTA: мы — голос революции в Беларуси, но стали им поневоле

Сегодня Степан Светлов, которого также знают под именами Степан Путило и Степан NEXTA, живет и работает в Польше — 27 июля ему исполнилось 22 года. История возникновения NEXTA берет свое начало в 2015 году, когда Степан, будучи школьником, создал канал на YouTube. Первое видео — песня ”Выбора нет” (кавер-версия произведения ”Выхода нет” группы ”Сплин”) — была приурочена к очередным президентским выборам в Беларуси. Позже на канале стало появляться все больше материалов, роликов, выпусков новостей и резонансных документальных фильмов. Степан признается, что журналистикой начал заниматься еще в школе, в старших классах он даже издал несколько номеров газеты. Позже наш герой уехал учиться в Силезский университет в Катовицах, где изучал кино и телепроизводство.

Все это время он продолжал заниматься каналом и журналистской деятельностью, аудитория постоянно росла. В 2017 году на его YouTube канале вышел фильм ”Их ждет смертная казнь” — об очередном смертном приговоре в РБ, — собравшем свыше 5,5 млн просмотров. В 2019-м свет увидел новый фильм Степана — ”Лукашенко. Уголовные материалы”, который вызвал широчайший общественный резонанс. Телеграм-канал Степан стал активно развивать осенью 2018 года, отличительная черта команды NEXTA — минимальное количество рекламы. В феврале того же года на Светлова попытались завести уголовное дело по статье 368 УК РБ ”Оскорбление президента” за ролики на YouTube. После этого инцидента, опасаясь преследований со стороны власти, в Беларусь он не приезжает.

- Совокупная аудитория телеграм-каналов NEXTA, NEXTA Live и сатирического канала LUXTA сегодня насчитывает около 3 млн человек, при этом аудитория продолжает быстро расти. До президентских выборов ваш канал уже был одним из самых популярных в Беларуси, но с началом протестов вы пошли по экспоненте. Число подписчиков телеграм-медиагруппы NEXTA растет быстрее, чем количество зараженных коронавирусом — за несколько дней на вас подписались сотни тысяч человек. Как вы сами лично для себя объясняете такой успех?