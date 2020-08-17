Эксклюзивное интервью с основателем NEXTA: мы — голос революции в Беларуси, но стали им поневоле

- Говоря о географии протестов, Минск и Западная Беларусь выходят на улицы активнее, нежели жители условного Востока?
- Судя по акциям 14 августа, можно сказать, что да. Западные регионы были активнее, но 15 августа начали массово выходить восточные — Кричев, Могилевская область, Витебская область… Сегодня на карте Беларуси протестуют почти все города. Проще сказать, в каких населенных пунктах нет протестов. Даже в деревнях были небольшие цепочки по десять человек. По сути, сейчас встает вся Беларусь… Лукашенко в панике. Мы уже видели, что он созванивался с Путиным, а по итогам заявил, что Россия готова помочь при военной угрозе.
- Насколько реальна угроза аннексии Беларуси со стороны России?
- Угроза аннексии не так велика. Почти на всех акциях мы видим плакаты и транспаранты с надписями ”Путин, разберемся без тебя”. Белорусы понимают, что Россия здесь не причем. О России здесь вообще никто не говорит. Эти протесты не про Россию — они о Беларуси, про Беларусь и для Беларуси. Если, например, в Крыму звучали лозунги, повсюду мелькали российские триколоры, то у нас этого нет. Никаких флагов нет, никаких просьб о присоединении — нет. Люди просто хотят свободы, люди хотят сбросить Лукашенко.
Однако со стороны власти будут вбрасываться фейки о мистической военной угрозе для России. Лукашенко уже начинает их вкидывать…
Если же Россия все-таки сюда придет и, не дай Бог, решит ввести войска, это будет огромной неожиданностью. В этом случае РФ получит мощнейшие санкции со стороны Европы, Беларусь же будет полностью отрезана от остального мира. Белорусы этого не хотят, люди просто этого не выдержат. Повторюсь — пока такой угрозы не видно.
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