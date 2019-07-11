ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | "У грузин нет ненависти к россиянам. Но обида за Осетию и Абхазию есть”. Туризм, русский язык, политика

”Потеря туристов — серьезная проблема. Они хорошо платили, процентов 40-50 туристов было именно из России. Санкции тоже причиняют вред. Даже продажа воды ”Боржоми” приносила серьезные деньги (по данным RusDelfi — 110 млн. долларов в год — Прим). Вино грузинское тоже очень популярное в России”, — отмечает ресторатор Имеди Кекеишвили.
”Летать в Грузию безопасно, но люди жалуются, что туристов стало ощутимо меньше. Это повлияет на торговлю, на заработки. У людей были взяты кредиты в банке, многие брони отменяются, так как перекрыто авиасообщение. И это только начало сезона”, — продолжил Кекеишвили.
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"Политика — это политика. Люди разделяют политику и людей"
Много слухов ходит по поводу использования русского языка. Некоторые утверждают, что местные грузины не любят на нем говорить из-за плохих отношений с Россией. Но наши собеседники не согласны с этим.
”Все говорят по-русски. Все спокойно общаются с тобой. Политика — это политика. Люди разделяют политику и людей”, — утверждает жительница Таллинна Милана, у которой папа грузин.
”Там у меня вообще не было проблем с тем, что я не говорю по-грузински. Все вежливо с тобой общаются, помогают. Цены — намного ниже европейских, а красота та же, если не лучше. Обязательно туда вернусь”, — говорит Антон Ерквания.
”Когда мы с друзьями гуляем по Тбилиси и говорим по-русски, а местные слышат, то сразу предлагают помощь. Спрашивают: откуда мы. Когда говоришь, что ты из Эстонии, то они с ума сходят. Грузины очень ценят поддержку эстонцев, — добавляет Кекеишвили. — Грузины сильно беспокоятся, чтобы ты не ушел от них с плохим настроением и мыслями. Они заботятся о том, чтобы вы отдохнули”.
Гостеприимство
У Миланы, которая в Эстонии работает в сфере туризма, похожий взгляд.
”Удивляет добродушие. Даже, если у людей финансовые проблемы, они все равно готовы отдать последнее, — удивляется она. — Всегда накормят, посетитель кафе или гостиницы будет чувствовать себя очень комфортно. У них отношение к жизни очень простое, бескорыстное”.
Кажется, это действительно так. ”К российским туристам нет особенного отношения. Политика есть политика. Многие учились в России, у многих друзья, родственники там. Возможно, у кого-то из молодежи и есть русофобское настроение, которое им привили. Да, молодые люди не знают русского, как и в Эстонии многие не знают русский, — рассказывает Имеди. — У народа нет ненависти к россиянам. Но обида за потерянные территории, Осетию и Абхазию, есть”.
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