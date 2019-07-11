11.07.2019, 07:55

ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | "У грузин нет ненависти к россиянам. Но обида за Осетию и Абхазию есть”. Туризм, русский язык, политика

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Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
EST 7
GEORGIA-PROTESTS/
GEORGIA-PROTESTS/Foto: IRAKLI GEDENIDZE, REUTERS

В Грузии сейчас неспокойно. Митинги, протесты, отставка спикера парламента, закрытие авиасообщения с Россией. Портал RusDelfi пообщался с жителями Эстонии, которые так или иначе связаны со страной на берегу Черного моря, чтобы узнать: можно ли в Тбилиси говорить по-русски и не пострадало ли легендарное гостеприимство (спойлер, не пострадало).

С начала июня Грузия не сходила с экранов ТВ и новостных лент. Медиа сообщали о митингах возле здания парламента. Жителям Тбилиси не понравилось, что российский депутат сел в кресло спикера парламента. В июле протестующие собирались возле редакции телеканала ”Рустави 2”. Причина — непрофессиональное поведение телеведущего Георгия Габуния, не постеснявшегося в выражениях относительно президента РФ.

В итоге Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, а скандального журналиста отстранили от работы на несколько месяцев.

Политика

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Житель Таллинна, монтажер Антон Ерквания был в Тбилиси у родственников в середине июня, когда там начались первые протесты. По его словам, новости о беспорядках сильно преувеличивали. ”Да, были митинги, но со всех регионов никто не приезжал. Большинство протестует против нынешнего президента Саломе Зурабишвили и ее партии”, — сказал о причинах он.

Ерквания добавил, что политику в стране обсуждают часто. Но, как правило, говорят не о Владимире Путине и России, а о ситуации в Грузии.

”Многих не устраивает нынешнее руководство, и народ требует отставки правительства. Кто-то хочет, чтобы вернулся Михаил Саакашвили, так как он много построил, привел в порядок Батуми и Тбилиси. Другие его критикуют, так как он, по их словам, только ленточки разрезал”, — говорит Антон.

Туризм

Больше всего, как всегда, политические игры затронут простых людей, которые заняты в сфере туризма и услуг: это работники и владельцы ресторанов, кафе, отелей, продавцы овощей и фруктов.

”Потеря туристов — серьезная проблема. Они хорошо платили, процентов 40-50 туристов было именно из России. Санкции тоже причиняют вред. Даже продажа воды ”Боржоми” приносила серьезные деньги (по данным RusDelfi — 110 млн. долларов в год — Прим). Вино грузинское тоже очень популярное в России”, — отмечает ресторатор Имеди Кекеишвили.

”Летать в Грузию безопасно, но люди жалуются, что туристов стало ощутимо меньше. Это повлияет на торговлю, на заработки. У людей были взяты кредиты в банке, многие брони отменяются, так как перекрыто авиасообщение. И это только начало сезона”, — продолжил Кекеишвили.

"Политика — это политика. Люди разделяют политику и людей"

Много слухов ходит по поводу использования русского языка. Некоторые утверждают, что местные грузины не любят на нем говорить из-за плохих отношений с Россией. Но наши собеседники не согласны с этим.

”Все говорят по-русски. Все спокойно общаются с тобой. Политика — это политика. Люди разделяют политику и людей”, — утверждает жительница Таллинна Милана, у которой папа грузин.

”Там у меня вообще не было проблем с тем, что я не говорю по-грузински. Все вежливо с тобой общаются, помогают. Цены — намного ниже европейских, а красота та же, если не лучше. Обязательно туда вернусь”, — говорит Антон Ерквания.

”Когда мы с друзьями гуляем по Тбилиси и говорим по-русски, а местные слышат, то сразу предлагают помощь. Спрашивают: откуда мы. Когда говоришь, что ты из Эстонии, то они с ума сходят. Грузины очень ценят поддержку эстонцев, — добавляет Кекеишвили. — Грузины сильно беспокоятся, чтобы ты не ушел от них с плохим настроением и мыслями. Они заботятся о том, чтобы вы отдохнули”.

Гостеприимство

У Миланы, которая в Эстонии работает в сфере туризма, похожий взгляд.

”Удивляет добродушие. Даже, если у людей финансовые проблемы, они все равно готовы отдать последнее, — удивляется она. — Всегда накормят, посетитель кафе или гостиницы будет чувствовать себя очень комфортно. У них отношение к жизни очень простое, бескорыстное”.

ТОП

Кажется, это действительно так. ”К российским туристам нет особенного отношения. Политика есть политика. Многие учились в России, у многих друзья, родственники там. Возможно, у кого-то из молодежи и есть русофобское настроение, которое им привили. Да, молодые люди не знают русского, как и в Эстонии многие не знают русский, — рассказывает Имеди. — У народа нет ненависти к россиянам. Но обида за потерянные территории, Осетию и Абхазию, есть”.

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