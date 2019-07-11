ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | "У грузин нет ненависти к россиянам. Но обида за Осетию и Абхазию есть”. Туризм, русский язык, политика

С начала июня Грузия не сходила с экранов ТВ и новостных лент. Медиа сообщали о митингах возле здания парламента. Жителям Тбилиси не понравилось, что российский депутат сел в кресло спикера парламента. В июле протестующие собирались возле редакции телеканала ”Рустави 2”. Причина — непрофессиональное поведение телеведущего Георгия Габуния, не постеснявшегося в выражениях относительно президента РФ.

В итоге Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, а скандального журналиста отстранили от работы на несколько месяцев.

Политика

Житель Таллинна, монтажер Антон Ерквания был в Тбилиси у родственников в середине июня, когда там начались первые протесты. По его словам, новости о беспорядках сильно преувеличивали. ”Да, были митинги, но со всех регионов никто не приезжал. Большинство протестует против нынешнего президента Саломе Зурабишвили и ее партии”, — сказал о причинах он.

Ерквания добавил, что политику в стране обсуждают часто. Но, как правило, говорят не о Владимире Путине и России, а о ситуации в Грузии.

”Многих не устраивает нынешнее руководство, и народ требует отставки правительства. Кто-то хочет, чтобы вернулся Михаил Саакашвили, так как он много построил, привел в порядок Батуми и Тбилиси. Другие его критикуют, так как он, по их словам, только ленточки разрезал”, — говорит Антон.

Туризм

Больше всего, как всегда, политические игры затронут простых людей, которые заняты в сфере туризма и услуг: это работники и владельцы ресторанов, кафе, отелей, продавцы овощей и фруктов.