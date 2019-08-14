Эксклюзив RusDelfi: "Мы уже выработали способность готовиться к худшему — к мародерствам и беспорядкам". Что происходит в Киргизии?

На прошлой неделе была нервозная ситуация. Мы боялись того, что может случиться эскалация конфликта со стороны сторонников бывшего президента. Атамбаев и его сторонники проходят фигурантами по резонансным делам, и в каком-то смысле, будучи загнанными в угол, могли решиться на отчаянные авантюры. К счастью, власти смогли взять ситуацию под контроль, лишний раз напомнив нам, по какому тонкому льду мы тут ходим.

У этого конфликта явно выделяется два уровня:

а) Региональный — Атамбаев уроженец севера страны (я думаю, нарочито делить кыргызов на кланы, как это делают российские СМИ, неправильно). Сооронбай Жээнбеков (нынешний президент страны — прим. ред.) — южанин. Атамбаев пытался разыграть, как мы тут говорим, "региональную карту".

б) Коррупционный. Атамбаев, судя, по материалам следствия, стоял за многими "тёмными схемами".

Невыгодный контракт на реконструкцию столичной ТЭЦ

Контрабандный перевоз грузов (авария самолета с таинственным грузом близ городского аэропорта)

Рейдерские атаки на иностранных (в основном, китайских) инвесторов, где основным фигурантом проходит жена Атамбаева

Освобождение криминального авторитета, т.н. "вора в законе" Батукаева и т.д. и т.п.

Атамбаев откровенно насмехался над новой властью и не воспринимал всерьез повестки в суд. Очевидно, что долго так продолжаться не могло.