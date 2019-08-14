Эксклюзив RusDelfi: "Мы уже выработали способность готовиться к худшему — к мародерствам и беспорядкам". Что происходит в Киргизии?

На прошлой неделе была нервозная ситуация. Мы боялись того, что может случиться эскалация конфликта со стороны сторонников бывшего президента. Атамбаев и его сторонники проходят фигурантами по резонансным делам, и в каком-то смысле, будучи загнанными в угол, могли решиться на отчаянные авантюры. К счастью, власти смогли взять ситуацию под контроль, лишний раз напомнив нам, по какому тонкому льду мы тут ходим.
У этого конфликта явно выделяется два уровня:
а) Региональный — Атамбаев уроженец севера страны (я думаю, нарочито делить кыргызов на кланы, как это делают российские СМИ, неправильно). Сооронбай Жээнбеков (нынешний президент страны — прим. ред.) — южанин. Атамбаев пытался разыграть, как мы тут говорим, "региональную карту".
б) Коррупционный. Атамбаев, судя, по материалам следствия, стоял за многими "тёмными схемами".
- Невыгодный контракт на реконструкцию столичной ТЭЦ
- Контрабандный перевоз грузов (авария самолета с таинственным грузом близ городского аэропорта)
- Рейдерские атаки на иностранных (в основном, китайских) инвесторов, где основным фигурантом проходит жена Атамбаева
- Освобождение криминального авторитета, т.н. "вора в законе" Батукаева и т.д. и т.п.
Атамбаев откровенно насмехался над новой властью и не воспринимал всерьез повестки в суд. Очевидно, что долго так продолжаться не могло.
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