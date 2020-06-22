Экс-советник президента США Болтон надеется на поражение Трампа на выборах

В преддверии выхода своей книги бывший советник президента США Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон в воскресенье, 21 июня, дал интервью телеканалу ABC, в котором подверг резкой критике своего бывшего начальника. В частности, он назвал Трампа "потрясающе неосведомленным", принимающим "ошибочные" и "иррациональные" решения и отметил его неспособность отделять личные интересы от интересов страны. Кроме того, Болтон заметил, что Трампом манипулируют лидеры других стран.

"Я надеюсь, что он останется в истории как президент одного срока, не погрузивший свою страну безвозвратно в спираль падения, из которой ее будет уже не вытащить", — заявил он.

Болтон также утверждает, что сам Трамп говорил ему о том, что связывает выделение помощи Украине с расследованием украинских властей о деятельности сына его соперника, демократа Джо Байдена. "Он торговался, чтобы получить расследование, используя ресурсы федерального правительства, что мне показалось очень тревожным", — заявил Болтон, подчеркнув, что украинские власти "полностью осознавали" связь между помощью и расследованием.

Скандальная книга

Книга Болтона сможет, как и планировалось, появится в продаже 23 июня, поскольку 20 июня суд округа Колумбия отклонил иск министерства юстиции США, требовавшего запретить выход книги "Кабинет, в котором это произошло", резко раскритикованной президентом Дональдом Трампом.

По мнению суда, администрация Трампа не предоставила доказательств, что запрет публикации книги необходим для того, чтобы предотвратить нанесение "непоправимого ущерба". Как указал судья Ройс Ламберт, книга Болтона уже напечатана и, по данным издательства, 200 тысяч ее экземпляров находятся в США, еще тысячи — в других странах. Кроме того, копии книги имеются в распоряжении СМИ.

Поэтому, по словам Ламберта, ущерб уже нанесен. Судья признал, что Болтон, возможно, поставил под удар национальную безопасность США, и не исключил, что он может понести административную или уголовную ответственность.