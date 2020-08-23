Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заболела COVID-19 и находится в тяжелом состоянии(2)
У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подтверждено инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2.
У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подтверждено инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2.
В настоящее время лидер оппозиционной партии "Батькивщина" находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока на своей странице в Facebook в воскресенье, 23 августа.
"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", — написала Сорока.
Ранее сообщалось, что от SARS-CoV-2 заболели и члены семьи Тимошенко — дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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