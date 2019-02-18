Экс-глава ФБР: Трамп верит Путину больше, чем разведке США

Президент США Дональд Трамп в вопросе о том, имеются ли у КНДР ракеты, способные достичь американской территории, предпочел поверить президенту России Владимиру Путину, а не собственной разведке. Об этом заявил в эфире американского телеканала CBS в воскресенье, 17 февраля, бывший глава ФБР Эндрю Маккейб.

Ссылаясь на коллегу из ФБР, он рассказал о случае, который произошел на встрече Трампа с представителями спецслужб в связи с ракетными испытаниями в КНДР.

"Президент разразился бессвязными обличительными тирадами. Одна из них касалась недавних ракетных запусков в Северной Корее. И фактически президент сказал, что не верит тому, что северокорейцы могут поразить нас в Соединенных Штатах баллистическими ракетами. А не поверил он этому потому, что президент Путин сказал ему, что у северокорейцев на самом деле нет таких ракет", — рассказал экс-глава ФБР.

"Я верю Путину"

По словам Маккейба, сотрудники разведки пытались убедить президента в обратном, подчеркивая, что такая точка зрения "противоречит всем разведданным, которыми располагает администрация США. На это Трамп ответил: "Мне наплевать. Я верю Путину".