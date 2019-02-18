Экс-глава ФБР: Трамп верит Путину больше, чем разведке США

Эндрю Маккейб, одно время возглавлявший ФБР, утверждает, что в вопросе, имеются ли у КНДР ракеты, способные достичь территории США, Трамп предпочел поверить Путину, а не собственной разведке.
Президент США Дональд Трамп в вопросе о том, имеются ли у КНДР ракеты, способные достичь американской территории, предпочел поверить президенту России Владимиру Путину, а не собственной разведке. Об этом заявил в эфире американского телеканала CBS в воскресенье, 17 февраля, бывший глава ФБР Эндрю Маккейб.
Ссылаясь на коллегу из ФБР, он рассказал о случае, который произошел на встрече Трампа с представителями спецслужб в связи с ракетными испытаниями в КНДР.
"Президент разразился бессвязными обличительными тирадами. Одна из них касалась недавних ракетных запусков в Северной Корее. И фактически президент сказал, что не верит тому, что северокорейцы могут поразить нас в Соединенных Штатах баллистическими ракетами. А не поверил он этому потому, что президент Путин сказал ему, что у северокорейцев на самом деле нет таких ракет", — рассказал экс-глава ФБР.
"Я верю Путину"
По словам Маккейба, сотрудники разведки пытались убедить президента в обратном, подчеркивая, что такая точка зрения "противоречит всем разведданным, которыми располагает администрация США. На это Трамп ответил: "Мне наплевать. Я верю Путину".
Эндрю Маккейб признался, что был в шоке от таких слов. "Вкладывать столько времени, усилий и энергии, сколько все мы в разведструктурах вкладываем ради того, чтобы получить результаты, позволяющие принимать решения ответственным лицам и главному ответственному лицу — президенту Соединенных Штатов и столкнуться с абсолютным недоверием к этим усилиям и нежеланием узнать об истинном положении тех дел, которыми ему приходится заниматься ежедневно, — это был просто шок", — сказал экс-глава ФБР.