Экс-глава британской разведки заявил об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

Такое признание он сделал в интервью Тhe Telegraph. По словам Дирлава, он ознакомился с докладом профессора Ангуса Далглиша из больницы Святого Георгия в Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Соренсена.

В статье якобы речь идет о том, что COVID-19 появился не природным путем, а был создан китайскими учеными, пишет "Обозреватель".

Дирлав полагает, что эта информация повысит вероятность того, что КНР придется заплатить "репарации" за смерть и экономическую катастрофу, нанесенную всему миру.

"Я думаю, что это началось как несчастный случай. Возникает вопрос: если Китай когда-нибудь признает ответственность, будет ли он платить компенсацию? Я думаю, что это заставит каждую страну в мире переосмыслить свои отношения с Китаем и то, как международное сообщество ведет себя по отношению к китайскому руководству", – отметил экс-глава МИ-6.

По данным британских журналистов, статья, о которой упомянул Дирлав, уже несколько раз переписывалась, но пока еще нигде не публиковалась.

Ранее в прессе сообщалось о том, что команда ученых из Австралии представила доказательства того, что коронавирус (COVID-19), спровоцировавший всемирную пандемию, "уникально приспособлен для заражения людей". Это, по их мнению, дает основания предполагать, что он мог быть создан искусственным путем.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!