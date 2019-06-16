Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города

В нем приводятся слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который отметил, что произошедшие события сплотили верующих. В случае оставления места у Драмтеатра в листе для будущего голосования этот вариант имел бы, по мнению Кирилла, все шансы победить. "В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора. Мы с покорностью отказываемся от права строить собор Cвятой Екатерины в сквере у драмтеатра", — отметил митрополит.

Верующие, по словам Кирилла, надеются, что данная уступка будет последней. Собор не будет построен "в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений, да и на общественной территории".

"Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния. Мы благодарны жителям города, живо откликнувшимся на инициативу городских властей и направивших свои предложения о месте размещения кафедрального собора. И мы обязательно в скором времени начнем строительство собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте", — отметил митрополит.

О ситуации