Два человека погибли в результате стрельбы около станции метро "Новые Черемушки" в Москве

"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительнoй информации, мужчина открыл стрельбу, заcтрелив человека, после чего покончил с собой", — сказал собеседник агентства. В свою очередь в пресс-службе СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-oперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.