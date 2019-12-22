22.12.2019, 18:51

Два человека погибли и один ранен в результате нападения с ножом в Великобритании

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Noaga mängimas
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Два человека погибли, еще один получил серьезные ранения в результате нападения неизвестного с ножом в британском городе Кроли (графство Западный Сассекс), пишет Коммерсант.

Газета Express указывает, что убитым перерезали горло, а пострадавший с несколькими ножевыми ранениями груди был доставлен в больницу, потеряв много крови.

Утверждается, что устроивший резню был знаком со своими жертвами, он задержан полицией. Правоохранители считают произошедшее инцидентом, который не несет риска для общественности.

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