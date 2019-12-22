22.12.2019, 18:51
Два человека погибли и один ранен в результате нападения с ножом в Великобритании(2)
Два человека погибли, еще один получил серьезные ранения в результате нападения неизвестного с ножом в британском городе Кроли (графство Западный Сассекс), пишет Коммерсант.
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