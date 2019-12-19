”Донбасс порожняк не гонит”: Путин ответил на вопрос об ”оккупационных администрациях” ДНР и ЛНР

”Если встать на позицию диалога, проблема будет решена. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Известная фраза — „Донбасс порожняк не гонит”. Она хулиганская такая. Ну, там гордые люди живут”, — сказал Путин.

Журналист УНИАН Роман Цимбалюк спросил российского президента, когда тот своим решением расформирует ”оккупационные администрации” ДНР и ЛНР. Путин в ответ заметил, что органы власти на этих территориях сформировали по Минским соглашениям.

Также Цимбалюк задал вопрос об иностранных военных на востоке Украины и о том, откуда у участников конфликта танки и другое вооружение.

”Там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, силы самообороны. Они состоят из местных жителей, — ответил Путин. — Во многих горячих точках мира происходят конфликты с применением танков и артиллерии. Откуда они берутся? Наверное от тех сторон, кто поддерживает [воюющих]”.

При этом, по словам российского президента, в Донбассе есть наемники: ”И немцы, и французы. Воюют с той и с другой стороны. Давайте будем с этими наемниками разбираться”.