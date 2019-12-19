19.12.2019, 19:23

”Донбасс порожняк не гонит”: Путин ответил на вопрос об ”оккупационных администрациях” ДНР и ЛНР

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DNRFoto: Viktor Dratšov, TASS

Украина должна отказаться от попыток решить конфликт с непризнанными ДНР и ЛНР ”силовыми методами”, сказал президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, пишет "Медуза".

”Если встать на позицию диалога, проблема будет решена. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Известная фраза — „Донбасс порожняк не гонит”. Она хулиганская такая. Ну, там гордые люди живут”, — сказал Путин.

Журналист УНИАН Роман Цимбалюк спросил российского президента, когда тот своим решением расформирует ”оккупационные администрации” ДНР и ЛНР. Путин в ответ заметил, что органы власти на этих территориях сформировали по Минским соглашениям.

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Также Цимбалюк задал вопрос об иностранных военных на востоке Украины и о том, откуда у участников конфликта танки и другое вооружение.

”Там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, силы самообороны. Они состоят из местных жителей, — ответил Путин. — Во многих горячих точках мира происходят конфликты с применением танков и артиллерии. Откуда они берутся? Наверное от тех сторон, кто поддерживает [воюющих]”.

При этом, по словам российского президента, в Донбассе есть наемники: ”И немцы, и французы. Воюют с той и с другой стороны. Давайте будем с этими наемниками разбираться”.

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