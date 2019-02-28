Дональд Трамп и Ким Чен Ын досрочно прервали саммит, ни о чем не договорившись

О каких-либо причинах досрочного отъезда лидеров двух государств не сообщается. Согласно официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени (12:00 по Москве), Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле. Однако без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00 по местному времени (10:00 мск). О судьбе церемонии совместного подписания документов на данный момент ничего не известно - не исключено, что она также могла быть отменена.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет, которая длилась более получаса, а затем перешли к переговорам в расширенном составе. Перед их началом лидеры двух стран заявили, что выступают за обоюдное открытие представительств своих государств в США и КНДР. "Мы бы приветствовали такой шаг", - подчеркнул Ким Чен Ын, отвечая на вопрос журналистов о готовности разрешить открытие в Пхеньяне представительства США. "В обе стороны, это хорошая идея", - отметил Трамп.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также в очередной раз подтвердил готовность провести денуклеаризацию. "Если бы у меня не было такого желания, меня бы здесь не было", - подчеркнул он. Трамп, отвечая на вопрос, будет ли по итогам саммита официально объявлено о подписании мирного договора, призванного формально положить конец Корейской войне 1950-1953 годов, отметил, что "всего за один-два дня этого не сделать". Днем ранее он так же уклончиво ответил на аналогичный вопрос.

Основная переговорная часть саммита длилась более двух часов, после нее было запланировано участие лидеров двух государств в рабочем обеде. Он должен был пройти в зале ресторана Le Club Bar, выполненном в стиле сигарного клуба 1920-х. В центре помещения установлен длинный стол с белоснежными скатертями, на котором находятся небольшие вазы с живыми цветами. Кроме лидеров двух стран, участие в рабочем обеде должны были принять еще по пять человек с каждой из сторон.

Сообщалось, что на обед представят четыре блюда. В качестве закуски делегациям двух стран должно было предложено фуа-гра с яблочным желе, а основным блюдом названа снежная рыба под особым соусом. На десерт лидеры двух государств собирались отведать пирог Баноффи из бананов, сливок, карамели и вареного сгущенного молока, а также засахаренные кусочки корня женьшеня и женьшеневый чай.

На 14:05 по местному времени (10:05 по Москве) в графике Трампа стояло "участие в церемонии совместного подписания соглашения" с северокорейским лидером, сообщает РИА "Новости".

Всего 28 февраля на переговоры было отведено более пяти часов. Перед отъездом из Ханоя Трамп планировал дать пресс-конференцию.

Накануне, 27 февраля, 27 февраля начался второй в истории американо-северокорейский саммит. Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а президент США пообещал реализовать имеющийся, по его словам, безграничный экономический потенциал КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры, которые в общей сложности продлились около 2,5 часа. "Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог, - написал американский президент по итогам первого дня саммита. - С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра".

В понедельник, 25 февраля, на встрече с губернаторами штатов в Белом доме Трамп также заявил, что предстоящая встреча с лидером КНДР, по его мнению, будет потрясающей. Он добавил, что обсуждает с Ким Чен Ыном темы, которые до этого никто не затрагивал. По словам Трампа, они с Ким Чен Ыном "хорошо понимают друг друга".

Первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второй встречи лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.