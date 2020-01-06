Дочь Сулеймани предрекла США ”черные дни”

”Безумный [президент США Дональд] Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится”, — обратилась она к американскому лидеру, добавив, что США и их союзника Израиля ждут ”черные дни”.

Церемония прощания с убитым генералом началась 6 января, за день до этого тело Сулеймани доставили в Иран. Телерадиокомпания IRIB опубликовала видеозапись того, как гроб, завернутый в иранский флаг, выгружают из самолета под звуки военного оркестра. Генерала должны похоронить в Иране 7 января.

Ранее Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. В то же время командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами заявил, что ответ на убийство Соединенными Штатами иранского военачальника Касема Сулеймани будет включать в себя стратегическую месть Тегерана.

Генерал элитного иранского спецподразделения ”Аль-Кудс” КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.