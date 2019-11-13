Доцент-расчленитель Соколов 40 лет назад потопил корабль с ученым на борту. Его "отмазал" отец

Как пишет в своем блоге писатель Андрей Егоров, в 1981 году 25-летний Олег Соколов принимал участие в съемках исторического сериала "Россия молодая" по книге Юрия Германа. Участница съемок, архитектор Ирина Федорова, рассказала, что Соколову тогда доверили перегон исторического корабля, причем он якобы настаивал на этом сам.

"Он до такой степени безобразно вел судно, которое ему доверили, утопил лучший корабль Балтики — красивейшее историческое судно. Утопил судно, утопил человека — лучшего, замечательнейшего ученого, который в это время находился на этом корабле и оказался беспомощным", — цитирует Егоров слова Федоровой. "Московский комсомолец" со ссылкой на интервью Федоровой называет имя погибшего — Владимир Сорокин.

По ее воспоминаниям, на борту оставались студенты, но Соколов бросил их, а сам уплыл на лодке вопреки морскому правилу для капитана — покидать тонущий корабль последним. Одному из оставшихся на борту спастись так и не удалось, и Соколова обвинили в его гибели. Но в итоге он отделался условным сроком "благодаря отцу, который был "при погонах" и, "мягко говоря, обошел все кабинеты", чтобы "отмазать сына".

Соколов, которого после ареста за убийство студентки посетили правозащитники, заявил им, что "оступился один раз в долгой, честной жизни". "Этот срок у него есть. Так что, Анастасия Ещенко это не первый человек, который погиб по его вине. На его совести уже вторая смерть. И еще неизвестно, может быть, и не вторая", — отмечает Ирина Федорова.