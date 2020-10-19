DELFI В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ | Мартакерт ежедневно подвергается бомбежке, жители города держат в домах автоматы

Выезд из Степанакерта в Мартакерт пришлось задержать. В небе слышен звук жужжания. Это беспилотник. На горизонте его не видно, но идем в бомбоубежище. Минут через пять раздается звук удара.

"Во! Перемирие соблюдается”, — говорит сопровождающий журналистов представитель Нагорного Карабаха Влад. В воскресенье вновь направляемся в Мартакерт, который снова бомбят. В этот раз группу журналистов сопровождают двое, причем с автоматами.

"Это так, для личного спокойствия", — поясняет Влад. По приезду в Мартакерт на одной из главных улиц, а она выглядит как небольшой переулок в Таллинне, видим разбомбленный придорожный магазин. Он такого же размера, как магазины при заправочных станциях.

Неподалеку под аллеей деревьев валяются части от разорвавшегося снаряда. Рядом на газовой трубе сидит местный житель.

"В 12 часов бомбили. Днем ранее тоже. Походите, погуляйте. Дальше там котлованы, бомбы", — указывает в сторону Маро. Однако было принято решение идти в другую сторону, где находятся дома, пострадавшие от ударов.

"Лучше умереть, чем отсюда уйти. Я тут родился, зачем мне куда-то уходить?" — говорит местный житель Павел, у которого 20-летний сын находится на первой линии фронта.

По словам Павла, в городе остались одни мужчины. А когда начинается бомбежка, все идут в горы. В здешних двухэтажных домах подвалов нет. Местные называют эти дома хрущевками, хотя они не типичные для известных под этим названием пятиэтажек, которых много и в Эстонии, но построены они были тоже при Никите Сергеевиче Хрущеве.

Павел не собирается уезжать, при этом у него есть автомат — на случай, если войдут войска другой стороны. Он поясняет, что каждый местный житель, который остался в городе, знает, где взять оружие.

Водитель Армен по возвращению с работы домой обнаружил, что в крышу дома, в котором он живет, попал снаряд. Его квартира цела, но окна выбиты.

В соседнем двухэтажном доме выбиты все окна. Во дворе кратер — снаряд упал три дня назад. В доме двери нараспашку. Внутри никого нет. В квартире на первом этаже стойкий запах разложения трупа. Но не человеческого. Скорее всего, кошка или собака.