DELFI В МИНСКЕ | Протесты продолжаются. Кто устанет раньше: власть или народ?

Специальный корреспондент Delfi в Минске отметил, что люди по-прежнему настроены решительно. ”Хотя преимущественно это молодые люди, состав протестующих довольно разнохарактерный. Один мужчина на велосипеде, например, вез на площадь своего своего сына. Каждый раз при виде людей, скандирующих ”Да здравствует Беларусь!” ребенок на обоих руках складывал пальцы в знаке Victory”.

”Демонстранты, кажется, стали более задумчивыми, чем раньше. Во вторник поступили новости, что на некоторых предприятиях под угрозой потери работы удалось вернуть часть митингующих на рабочие места. Также кое-где прошли прошли митинги в поддержку Лукашенко. Сообщается, что людей принуждали к участию в них”, — рассказывает корреспондент.

”Некоторые протестующие выразили беспокойство, готовы ли люди к столь длительному выражению протеста. Звучит вопрос, кто устанет раньше: власть или протестующие?”

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