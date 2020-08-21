DELFI В МИНСКЕ | ФОТО и ВИДЕО: Протесты продолжаются, власти всячески препятствуют(27)
Сегодня вечером в столице Беларуси людей призвали остановить дорожное движение, но этого сделать не удалось. Тем не менее, вспышки протеста продолжатся.
Сегодня вечером в столице Беларуси людей призвали остановить дорожное движение, но этого сделать не удалось. Тем не менее, вспышки протеста продолжатся.
”Со вчера по разным каналам распространяли призывы к акции протеста в Минске в 18.00, чтобы перекрыть движение на десять минут. Однако, судя по всему, эта акция не состоялась, движение было в норме”, — говорит специальный корреспондент Delfi в Минске.
По его словам, власти обратились к людям с призывом не проводить эту акцию, предупредив, что преднамеренная остановка движения равносильна незаконному перекрытию улиц и влечет особо суровое наказание.
Тем не менее, вечером на одном из оживленных проспектов выстроилась цепочка людей. В руках у них были цветы и бело-красно-белые флаги — символом протестующих.
Оппозиция призывает людей снова собраться в воскресенье. Однако сегодня власти заявили, что в выходные дни на главной улице будут проходить работы по асфальтированию.
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