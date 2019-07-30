Cвидетели тяжелой аварии в Латвии: родители в крови, младенец ползет по шоссе, машины проезжают мимо

Как отмечает "Курземес вардс" со ссылкой на пресс-секретаря Курземского регионального управления полиции Мадару Шершневу, ДТП произошло на автодороге Лиепая — граница Литвы, в результате аварии пострадали мужчина 1992 г.р., женщина 1994 г.р., а также девочка 2018 г.р.

"В полиции в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело и сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, но могу сказать, что водитель автомашины Opel Astra за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,20 промилле и без прав", — сказала Шершнева.

По неофициальной информации, в аварии пострадали члены одной семьи.

"Если мужчина сейчас лечится амбулаторно, то женщина в тяжелом состоянии по-прежнему находится в отделении реанимации, а почти годовалая девочка, которая сначала тоже была помещена в реанимацию, теперь переведена в детское отделение", — рассказала специалист по общественным отношениям Лиепайской региональной больницы Индра Грасе.

"В пятницу утром мы с коллегами ехали в Вильнюс по делам. По-моему, это было примерно в 36 километрах от Лиепаи, когда мы увидели ползущим по шоссе маленького ребенка, а рядом, ближе к обочине лежала женщина без видимых признаков жизни", — рассказал Виктор Мозгирис.