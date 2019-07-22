22.07.2019, 10:30
Cкончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
В возрасте 72 лет скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано. Об этом сообщает Reuters.
В возрасте 72 лет скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано. Об этом сообщает Reuters.
Ранее в СМИ появились данные о том, что Амано досрочно уйдет с поста. Источники объяснили это проблемами со здоровьем.
”Секретариат Международного агентства по атомной энергии с глубочайшей печалью информирует о кончине генерального директора Юкии Амано”, — говорится в заявлении организации.
Юкия Амано — это японский дипломат, который работал в ООН. С 2005 года он был японским послом в МАГАТЭ, а с 1 декабре 2009 года возглавил организацию.
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