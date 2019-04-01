ЦИК Украины объявил о втором туре президентских выборов

Президентские выборы на Украине прошли в воскресенье. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов.

Как сообщается на интерактивном табло ЦИК после обработки 60,28% протоколов, шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом 30,36% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,40% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 13,08%. Лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,58%.

"Поскольку уже очевидно, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная следующая задача, потому что временной промежуток между определением результатов окончательным и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля во втором туре очень короткий" , — сказала в ходе брифинга Слипачук. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Она отметила, что ЦИК будет помогать окружным избирательным комиссиям (ОИК) как можно скорее обработать протоколы. Слипачук сообщила, что как только будут данные о протоколах ОИК, Центризбирком начнет их принимать.