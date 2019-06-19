19.06.2019, 17:31

Что бы вы спросили у Путина, оказавшись на Прямой линии? Опрос RusDelfi

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rus.delfi.ee
EST 27
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul

20 июня пройдет Прямая линия президента РФ Владимира Путина.

В Эстонии проживают более 80 000 совершеннолетних российских граждан. А тех, для кого русский язык, намного больше. О чем бы вы спросили Владимира Путина, оказавшись на прямой линии с ним? Выбирайте вариант ответа или пишите в комментариях (оставаясь в рамках цензуры, конечно).

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