Что бы вы спросили у Путина, оказавшись на Прямой линии? Опрос RusDelfi

20 июня пройдет Прямая линия президента РФ Владимира Путина.
В Эстонии проживают более 80 000 совершеннолетних российских граждан. А тех, для кого русский язык, намного больше. О чем бы вы спросили Владимира Путина, оказавшись на прямой линии с ним? Выбирайте вариант ответа или пишите в комментариях (оставаясь в рамках цензуры, конечно).
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