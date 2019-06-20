Что будут делать с фейками и суверенным интернетом? Путин ответил блогерам ”Гоблину” и ”Хачу”

"Проблема, действительно, существует, она становится более острой", — сказал Путин. Он при этом обратил внимание, что ранее за заведомо ложные сообщения не было никакой ответственности, а сейчас введено административное наказание. "Мы посмотрим, давайте вместе, на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни, а потом уже можно будет сделать вывод о том, достаточно этого, или нужно здесь что-то сделать дополнительно", — подчеркнул президент РФ.

Президент вспомнил, как постоянно происходят волны лже-минирований, когда поступают сигналы о бомбах, что нарушает работу учреждений. В том же Дзержинске распространяли слухи о радиации.

Путин подчеркнул, что важно отличать заведомо ложную информацию, о которой говорится в законе, о реальных сигналов обеспокоенных граждан.

В марте 2019 года в России был принят закон о блокировке фейковых новостей, предусматривающий также штрафы за их распространение.

Видеоблогер Амиран Сардаров (в блогосфере известен как "Хач") спросил, зачем принят закон о суверенном интернете, который вступит в силу 1 ноября.

Путин ответил, что если иностранные серверы перестанут работать, но закон о суверенном интернете позволит интернету в России работать бесперебойно и устойчиво. То есть опасения блогера и пользователей интернета о том, что это попытка изолироваться от внешнего мира, беспочвенны.