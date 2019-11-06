ЧП в аэропорту Амстердама: полиция расследует "захват самолета"

При этом ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что в полицию якобы поступили данные о попытке захвата лайнера авиакомпании Air Europa, планировавшего рейс в Мадрид и находившегося на стоянке в терминале D.
Как сообщалось в Twitter, что вооруженные ножами люди пытались угнать самолет во время вылета. По некоторым данным, командир экипажа нажал "тревожную кнопку", сигнализирующую о попытке угона.
Официально местные правоохранители заявили журналистам, что в настоящее время "расследуют подозрительную ситуацию на борту воздушного судна". В военной полиции королевства заявили, что пассажиры и экипаж не пострадали и к настоящему времени благополучно покинули самолет.
Спустя незначительное время информация о попытке захвата самолета была неофициально опровергнута. Местные издания сообщили, что пилот нажал кнопку сигнализации из-за возникших подозрений об угрозе, однако она оказалась ложной.
Подробности уточняются, пишет mk.ru.
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