09.05.2019, 17:30

Членство в ЕС достигло среди финнов рекордной популярности


rus.delfi.ee
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Soome, Eesti ja ELi lipud
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

Более половины населения положительно относятся к членству Финляндии в Евросоюзе.

Популярность членства в ЕС достигла в Финляндии рекордной отметки, пишет Yle.

Согласно последним опросам, 56% финнов относятся к членству в Евросоюзе положительно и лишь 13% — отрицательно. Число положительно настроенных по отношению к ЕС превысило все предыдущие показатели.

В то же время 14% финнов считают, что страна должна выйти из Евросоюза.

Опрос общественного мнения был проведен Исследовательским центром деловой жизни.

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