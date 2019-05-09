09.05.2019, 17:30
Членство в ЕС достигло среди финнов рекордной популярности
Более половины населения положительно относятся к членству Финляндии в Евросоюзе.
Более половины населения положительно относятся к членству Финляндии в Евросоюзе.
Популярность членства в ЕС достигла в Финляндии рекордной отметки, пишет Yle.
Согласно последним опросам, 56% финнов относятся к членству в Евросоюзе положительно и лишь 13% — отрицательно. Число положительно настроенных по отношению к ЕС превысило все предыдущие показатели.
В то же время 14% финнов считают, что страна должна выйти из Евросоюза.
Опрос общественного мнения был проведен Исследовательским центром деловой жизни.
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