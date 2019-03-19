”Чистейшей воды афера”: власти о травле семьи девочки, написавшей письмо Путину

Курсенков отметил, что заявления о травле семьи Елены Перчиковой являются ”чистейшей воды аферой” и предложил ”почитать историю этой мамы”. По его словам, у Перчиковой был бизнес, связанный с логистикой, а также многотысячные долги по коммунальным платежам в квартире в Ленобласти. Он подчеркнул, что семья Перчиковых не обращалась за помощью, так как решила сохранить прописку в Ленобласти.

”Как можно загнобить семью, у которой есть автомобиль, двое работающих, интернет и все прочее?” — задался вопросом чиновник.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказался о сообщениях про травлю 12-летней Таисии Перчиковой.