Число новых случаев коронавируса в США превысило 52 000 в сутки

По данным трекера, в промежуток между вечером вторника и вечером среды было зарегистрировано 52 898 новых случаев. Общее количество случаев заболевания COVID-19 в США в четверг утром составило 2686 249, а число смертей — 128 062.
Президент Трамп объяснил растущее число ежедневных случаев ”значительным” расширением тестирования на коронавирус в США. Согласно данным проекта Covid Tracking Project, количество тестов, сделанных во вторник, 30 июня, за месяц почти удвоилось.
Но число ежедневных случаев намного превысило то, что считалось пиком пандемии в апреле.
В дополнение к росту числа случаев заражения, случаи госпитализации с коронавирусом также увеличиваются в Хьюстоне, штат Техас, и Фениксе, штат Аризона.
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