Были ли американцы на Луне? Опрос RusDelfi

Согласно конспирологической теории под названием "Лунный заговор", съемки высадки были срежиссированны и сняты в голливудском павильоне. В качестве доказательств сторонники теории приводят такие:

Уровень технологического развития НАСА не позволял отправить человека на Луну.

Отсутствие звёзд на фотографиях с поверхности Луны.

Фотоплёнка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на Луне.

Развевающийся флаг в вакууме.

И другие

Теория "Лунного заговора" нередко обыгрывалась в кино и других произведениях массовой культуры. В частности, в её реальности убеждает своего собеседника главный антигерой третьего сезона сериала "Фарго".

А как вы считаете, высаживались ли астронавты Apollo 11 на Луне?

