20.07.2019, 14:08

Были ли американцы на Луне? Опрос RusDelfi

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Apollo 11
Apollo 11Фото: Scanpix

Ровно 50 лет назад, 20 июля 1969 года, нога человека - его имя Нил Армстронг - ступила на Луну. Или, как гласит популярная теория, не ступила.

Согласно конспирологической теории под названием "Лунный заговор", съемки высадки были срежиссированны и сняты в голливудском павильоне. В качестве доказательств сторонники теории приводят такие:

  • Уровень технологического развития НАСА не позволял отправить человека на Луну.
  • Отсутствие звёзд на фотографиях с поверхности Луны.
  • Фотоплёнка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на Луне.
  • Развевающийся флаг в вакууме.
  • И другие

Теория "Лунного заговора" нередко обыгрывалась в кино и других произведениях массовой культуры. В частности, в её реальности убеждает своего собеседника главный антигерой третьего сезона сериала "Фарго".
А как вы считаете, высаживались ли астронавты Apollo 11 на Луне?

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