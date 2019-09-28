Британскому премьеру Борису Джонсону грозит уголовное дело

Власти интересуют контакты Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркури из США. Фирмы, связанные с американкой, предположительно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете — 140 тысяч евро) из бюджета Лондона, сообщило ранее издание The Sunday Times.

По его информации, Аркури входила в состав нескольких британских торговых делегаций. Градоначальник неоднократно посещал лондонскую квартиру предпринимательницы, которая называла его "одним из своих лучших друзей", утверждают журналисты.

Независимое бюро по надзору за деятельностью полиции привлечено к изучению ситуации, поскольку Джонсон, находясь на должности мэра, также являлся главой ведомства по контролю деятельности службы столичной полиции. Задача бюро — выяснить, имеются ли основания для полномасштабного расследования.

Представитель действующего премьера подчеркнул, что Борис Джонсон "много работал" на посту градоначальника, "продвигая нашу столицу в мире", однако действовал "в рамках приличия".