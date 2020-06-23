Британский ученый: не обвиняйте людей в распространении COVID-19

Один из ведущих поведенческих психологов Великобритании считает, что винить человеческий эгоизм или бездумное поведение в распространении COVID-19 это заблуждение, отвлекающее от реальной причины гибели людей.

Профессор Джон Друри, член подгруппы правительственной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, сказал, что, как свидетельствует практика, вместо массовой паники или эгоизма во время чрезвычайных ситуаций общество на самом деле склонно проявлять солидарность и сотрудничество.

”Согласно всем правительственным данным, повсеместно соблюдались меры, направленные на охрану общественного здоровья [от COVID-19]”, — сказал профессор Сассекского университета и добавил, что переполненное метро связано не с психологическими факторами, а с тем, что людям нужно просто идти на работу.

Результаты опросов показывают, что в Великобритании всё большее количество людей, особенно молодёжь, перестаёт следовать мерам изоляции, и, по словам Друри, это поведение вряд ли вызвано эгоизмом, к тому же оно совпало с падением доверия к правительству.

Друри сказал The Guardian, что поведение населения часто представлялось в ложном свете. ”Это подразумевалось в комментариях некоторых политиков, но чаще всего об этом говорили комментаторы и журналисты”, — отметил профессор.

Вопросы к Друри появились, когда он и его коллеги опубликовали комментарий в Британском журнале социальной психологии, утверждая, что ”психологизированные” проблемы скрывают истинные причины происходящего и делают виновными его жертв.

Учёные добавляют, что правительство само выразило обеспокоенность по поводу того, что общественность ”утомлена” правилами карантина и относится к ним, если их ввести слишком рано, с пренебрежением. Задержки по введению изоляции с тех пор не раз подвергались критике из-за увеличения числа погибших.

По утверждению учёных, вместо поведения общественности настоящими причинами высокой смертности от COVID-19 в Великобритании являются слишком позднее введение карантина вследствие невразумительной реакции политиков, системные проблемы, такие как бедность и другие проявления неравенства, подвергающие риску определённые группы населения, и проблемы с коммуникацией, в том числе на раннем этапе сосредоточения внимания на самозащите, а не на защите других.