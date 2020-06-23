Британский ученый: не обвиняйте людей в распространении COVID-19
Пустующие супермаркеты и заполненные парки: во время вспышки эпидемии COVID-19 людей осуждают за любое поведение, пишет The Guardian.
Пустующие супермаркеты и заполненные парки: во время вспышки эпидемии COVID-19 людей осуждают за любое поведение, пишет The Guardian.
Один из ведущих поведенческих психологов Великобритании считает, что винить человеческий эгоизм или бездумное поведение в распространении COVID-19 это заблуждение, отвлекающее от реальной причины гибели людей.
Профессор Джон Друри, член подгруппы правительственной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, сказал, что, как свидетельствует практика, вместо массовой паники или эгоизма во время чрезвычайных ситуаций общество на самом деле склонно проявлять солидарность и сотрудничество.
”Согласно всем правительственным данным, повсеместно соблюдались меры, направленные на охрану общественного здоровья [от COVID-19]”, — сказал профессор Сассекского университета и добавил, что переполненное метро связано не с психологическими факторами, а с тем, что людям нужно просто идти на работу.
Результаты опросов показывают, что в Великобритании всё большее количество людей, особенно молодёжь, перестаёт следовать мерам изоляции, и, по словам Друри, это поведение вряд ли вызвано эгоизмом, к тому же оно совпало с падением доверия к правительству.
Друри сказал The Guardian, что поведение населения часто представлялось в ложном свете. ”Это подразумевалось в комментариях некоторых политиков, но чаще всего об этом говорили комментаторы и журналисты”, — отметил профессор.
Вопросы к Друри появились, когда он и его коллеги опубликовали комментарий в Британском журнале социальной психологии, утверждая, что ”психологизированные” проблемы скрывают истинные причины происходящего и делают виновными его жертв.
Учёные добавляют, что правительство само выразило обеспокоенность по поводу того, что общественность ”утомлена” правилами карантина и относится к ним, если их ввести слишком рано, с пренебрежением. Задержки по введению изоляции с тех пор не раз подвергались критике из-за увеличения числа погибших.
По утверждению учёных, вместо поведения общественности настоящими причинами высокой смертности от COVID-19 в Великобритании являются слишком позднее введение карантина вследствие невразумительной реакции политиков, системные проблемы, такие как бедность и другие проявления неравенства, подвергающие риску определённые группы населения, и проблемы с коммуникацией, в том числе на раннем этапе сосредоточения внимания на самозащите, а не на защите других.
”Несмотря на то, что СМИ регулярно пытались обвинить некоторых людей в том, что они эгоистичные и легкомысленные ”ковидиоты”, данные о причинах несоблюдения изоляции показывают, что по большей части последние были практическими, а не психологическими”, — пишут в отчёте, отмечая, что у живущих в больших городах зачастую не было никакой иной возможности заниматься спортом, кроме как в многолюдных парках.
Друри сказал, что подобное изображение общественного поведения может привести к расхождению во взглядах и нежеланию соблюдать меры, имеющие решающее значение для борьбы с пандемией.
”Когда люди думают, что другие не хотят действовать как единое целое, это подрывает сплоченность, в которой мы так нуждаемся”, — добавил он.
Эксперты подчеркнули эти опасения в связи с действиями британского политтехнолога Доминика Каммингса, который отвез свою семью в Дарем после обнаружения у его жены коронавируса, а затем, игнорируя карантин, поехал в Барнард-касл, чтобы проверить зрение.
Сплоченность, подчеркнул Друри, будет иметь решающее значение, поскольку изоляционные меры ослаблены, а успех системы тестирования и отслеживания вируса зависит от доверия общественности к администрирующим систему органам власти.
”Всё те же аспекты общей идентичности, коллективных интересов и социальной ответственности, которые были актуальны и эффективны во время соблюдения дистанции и пребывания дома, применимы и сейчас”, — прокомментировал он.
Друри сказал, что обеспокоен появлением второй волной вируса, отметив, что система тестирования и отслеживания функционирует недостаточно хорошо, и даже сейчас некоторые люди интерпретируют правительственные сообщения так, словно они означают, что не нужно столь строго придерживаться определённых правил.
”Поведение населения является основой, но оно всегда опосредовано действиями правительства, сообщениями правительства и тем, как люди их понимают”, — подытожил он.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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