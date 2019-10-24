Британский премьер Джонсон просит парламент назначить новые выборы на 12 декабря

"Чтобы добиться "Брекзита", следует вести себя разумно по отношению к парламенту. Если они действительно хотят больше времени, чтобы изучить эту великолепную сделку (новое соглашение между Лондоном и Брюсселем о порядке "Брекзита". - Ред.), то, пожалуйста, но они должны согласиться на проведение всеобщих выборов 12 декабря. Вот как нужно двигаться вперед", - сказал Джонсон в интервью медиакомпании ВВС в четверг, 24 октября.

"Если в результате выборов я получу большинство, то мы ратифицируем соглашение по "Брекзиту", если оно не будет одобрено еще ранее", - обещал глава правительства в Лондоне.

Он сказал, что если парламент согласится на проведение выборов 12 декабря, то законодательный орган будет распущен 6 ноября.

Брюссеь пока молчит

Джонсон не исключил, что в ответ на его просьбу Брюссель может предложить более кратковременную новую отсрочку "Брекзита" - до 15 или 30 ноября, подчеркнув, что он предпочел бы именно такой срок. Председатель Евросовета Дональд Туск пока не прокомментировал заявления Джонсона.

Для назначения новых выборов на 12 декабря, правительству нужна поддержка двух третей депутатов парламента. Консервативная партия Джонсона таким большинством не обладает. Лейбористская партия неоднозначно реагирует на инициативу премьера. Без поддержки хотя бы части лейбористов проведение досрочных выборов в Великобритании будет невозможным.