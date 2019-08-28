28.08.2019, 15:51

Британский премьер Борис Джонсон решил приостановить работу парламента

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NEWSru.com
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Boris Johnson eile pärast võitu. Tema vasaku õla tagant piilub rivaal Jeremy Hunt.
Boris Johnson eile pärast võitu. Tema vasaku õla tagant piilub rivaal Jeremy Hunt.Foto: EPA/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить работу парламента страны до середины октября, что практически не оставляет депутатам времени на обсуждение сделки с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября.

Как сообщает телеканал Sky News, парламентарии выходят с каникул 3 сентября, но, по плану Джонсона, работа парламента будет заморожена с 9 сентября по 14 октября - даты, когда перед депутатами должна будет выступить королева.

Приостановка работы парламента возможна в рамках противоречивой процедуры под названием prorogation - "отсрочка", объясняет Business FM. Как правило, британский парламент формально приостанавливает работу после окончания одной и до начала другой сессии, это длится несколько дней и не влияет на деятельность законотворческого органа.

Тем не менее, если в период prorogation назначается выступление нового премьер-министра перед парламентом и королевой, это может отсрочить начало новой сессии. О назначении даты "королевской речи" новый глава правительства "просит" саму королеву, но ее одобрение считается формальностью.

По оценкам BBC, в этот раз приостановка работы британского парламента может продлиться до 23 дней. Решение уже привело к обвалу курса фунта стерлингов более чем на процент.

Отмечается, что о планах Джонсона знают не все члены его кабинета, а сам премьер отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки. По его словам, у парламентариев будет "достаточно времени" для обсуждения Brexit как до, так и после решающего брюссельского саммита лидеров ЕС 17 октября. Тем не менее спикер палаты общин Джон Беркоу выразил возмущение действиями Джонсона.

Накануне лидер лейбористов Джереми Корбин встретился с коалицией партийных лидеров ивысокопоставленных депутатов, которые согласились с тем, что им следует заставить премьер-министра добиваться продления переговоров по "брекситу", откладывая выход Великобритании из ЕС после 31 октября, чтобы избежать выхода без сделки.

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