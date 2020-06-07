Британские СМИ сообщают о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами, пишет британское издание The Sunday Times в воскресенье, 7 июня, ссылаясь на неназваных высокопоставленных представителей правительства. По их сведениям, до этого Скрипали более года прожили в доме, подобранном службой внешнеполитической разведки Великобритании MI6.

Дело Скрипаля

Экс-агент и его дочь были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд — нервно-паралитическое вещество "Новичок" — был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их место пребывания держалось в тайне.

В июне того же года в городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Спустя несколько дней Стёрджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.

Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова, допустив, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый — представитель военной разведки России, прибывший в Великобританию под именем Сергея Федотова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена — Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Выходит сериал об отравлении "Новичком" в Солсбери

Британский общественный телеканал BBC One 14 июня выпустит сериал "Отравления в Солсбери" (The Salisbury Poisonings), сюжет которого построен на покушении на Скрипалей. Создатели называют свой фильм "историей о реакции обычных людей на кризис на пороге своих домов, основанной на реальных событиях".