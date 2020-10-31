Бонд, рыцарь и секс-символ: чем запомнится Шон Коннери

Шон Коннери родился в 1930 году в Эдинбурге в простой семье. Его мать была уборщицей, а отец — рабочим и водителем грузовика. В юности Коннери стал работать молочником, впоследствии он перепробовал еще ряд рабочих профессий. По его собственному признанию, худшей работой в тот период стала полировка гробов. ”Я не был хорош в этом”, — объяснял Коннери в интервью.

Позже он некоторое время прослужил в Военно-морском флоте Великобритании, но был демобилизован по медицинским показаниям

В начале 1950-х Коннери увлекся бодибилдингом. В то же время он устроился на работу в Эдинбургский королевский театр. Первым полнометражным фильмом с участием Шона Коннери стала картина ”Обратной дороги нет” (1957), всего на его счету более 80 теле- и киноролей

Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этом образе, — в ленте ”Доктор Ноу” (1962). Йэн Флеминг, создатель персонажа, сомневался в выборе актера, отмечая, что он представлял себе Бонда по-другому. В более поздних интервью сам Коннери так говорил о своих отношениях с персонажем и серией фильмов: ”Я прочитал всего две книги о Бонде. Мне кажется, сам Йэн Флеминг намного интересней, чем то, что он пишет”.

При подготовке к роли Шоном Коннери занялся режиссер Теренс Янг. По словам Лоис Максвелл, которая сыграла мисс Манипенни, он учил актера говорить, ходить и даже есть. Критики также отмечали шотландский акцент Бонда в исполнении Коннери. Актер позже говорил, что никогда не пытался избавиться от акцента: ”Драма характеризуется эмоцией, и лучше потратить время на поиск этой эмоции, которая понятна всему миру, вместо [работы над акцентом]. Кроме того, я считаю, есть определенная музыкальность в языке каждого человека”.

Всего Коннери сыграл в семи фильмах бондианы. Последний раз в этом образе он появился в ленте ”Никогда не говори ”никогда” (1983), на тот момент актеру было 53 года. Рекорд побил в 1985 году Роджер Мур, последний раз в своей карьере сыгравший Бонда в возрасте 57 лет.

Шон Коннери не появлялся в кино с 2003 года (но участвовал в озвучке). За это время он, в частности, успел отказаться от роли Гэндальфа в трилогии ”Властелин колец”, несмотря на то что ему предлагали $6 млн за каждый фильм. Сообщалось, что он объяснил отказ тем, что не понял суть этой роли.