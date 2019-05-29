29.05.2019, 14:50

Больше не мэр. Нил Ушаков официально покинул должность

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Riia linnapea Nils Ušakovs ja kass Kuzia
Riia linnapea Nils Ušakovs ja kass KuziaFoto: Rauno Volmar

Отстраненный от выполнения обязанностей мэра Риги Нил Ушаков (партия "Согласие") официально покинул должность председателя Рижской думы, сообщает LETA.

Нил Ушаков был избран в Европарламент.

Ушаков был мэром Риги с 2009 года. Он сумел пережить несколько крупных коррупционных скандалов в Рижской думе и ее ведомствах, но продолжал пользоваться широкой поддержкой избирателей. За это время дума взяла курс на оказание значительной социальной поддержки населению и активно осваивала Еврофонды.

Он принял Рижскую думу со сбалансированным бюджетом — в конце 2008-го года накопления Рижской думы составляли 123,7 млн. евро. Бюджет Рижской думы на 2019 год содержит рискованно большой дефицит — 110 млн. или 11%. Его возможный преемник Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге") признает, что нового мэра Риги ожидает тяжелая и сложная работа.

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