Bloomberg: окружение Лукашенко задумывается о бегстве в Россию

”Некоторые люди” из окружения Лукашенко связались со своими контактами в Кремле и провели переговоры о возможной попытке спрятаться в России в случае свержения президента. Об этом Bloomberg рассказали два неназваных источника в Москве. Кто именно участвовал в этом обсуждении и удалось ли им о чем-либо договориться — не уточняется.

Сам Александр Лукашенко объявил на этой неделе, что он уезжать никуда не собирается. Сегодня он провёл телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. В Кремле объявили, что они оба отметили важность предотвращения попыток неких деструктивных сил нанести ущерб сотрудничеству Москвы и Минска. Также они выразили уверенность, что все возникшие в Беларси проблемы вскоре будут урегулированы.

Тем временем массовые уличные акции не прекращаются во многих городах республики с минувшего воскресенья. Протестующие требуют проведения новых выборов президента, поскольку считают, что данные ЦИКа Беларуси, согласно которым Лукашенко набрал на выборах президента более восьмидесяти процентов голосов, сфальсифицированы.

Вчера стало известно о том, что Минск передал Москве 32 граждан России, которых в белорусских органах называли бойцами частной военной компании. Оба президента позитивно оценили работу профильных ведомств, которые участвовали в переговорах по этому вопросу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу посетит генштаб Минобороны, чтобы обсудить ситуацию в республике, сообщает Белта.

”К методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства”, — приводит его слова агентство.