Беспорядки в США: Трамп обвинил губернаторов в слабости и призвал действовать более жестко

Трамп, слова которого приводит телеканал CNN, отметил, что властям штатов следует "арестовывать и судить людей". Президент США выразил уверенность в том, что за протестами и беспорядками стоит общественное движение ультралевого толка. "Это движение, если вы его не подавите, будет все хуже и хуже, — подчеркнул американский лидер. — Единственная возможность, при которой оно может действовать успешно, это когда вы проявляете слабость, а большинство из вас проявляют слабость".

Как отмечает телеканал, Трамп заявил, что "весь мир смеется над тем, что в Миннеаполисе сожгли полицейский участок" во время беспорядков. "Вам нужно арестовывать людей, объявлять их в розыск, сажать их в тюрьму на 10 лет, тогда у вас не будет ничего подобного", — приводит слова Трампа агентство Associated Press. "Именно так мы поступаем в Вашингтоне", — добавил американский лидер. Он подчеркнул, что властям следует "искать зачинщиков" беспорядков.

Как констатирует агентство, Трамп также отметил, что губернаторы штатов "выглядят дураками", поскольку не мобилизовали дополнительные силы Национальной гвардии США в свете протестов.

В ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Согласно последним оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.