Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. «Много разговоров насчет сына Байдена, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы ты что-то мог сделать вместе с генпрокурором, это было бы замечательно. Байден повсюду хвастался, что остановил расследование, поэтому если ты можешь изучить это…», — сказал Трамп во время разговора.

Зеленский в ответ заметил, что новый генпрокурор начнет работать в сентябре, он будет на 100% его человеком. «Он или она изучит ситуацию, в частности с компанией, которую ты упомянул», — сказал Зеленский. Он также предложил Трампу предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.

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