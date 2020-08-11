Белорусский правозащитник: растет градус противостояния, протест радикализируется

"Впечатления после 2-го дня протестов (в понедельник — RusDelfi). Масштаб активности не уменьшается, несмотря на тысячи задержанных. Около 19:00 подъезды к центру города перекрываются, уже на более удаленных подступах", — рассказал Гулак.

"Как и вчера власти применяют газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Ещё более широко и активно. В ответ растет градус противостояния, протест радикализируется. Своими машинами люди пытаются перегородить дорогу против машин ОМОНа, появился коктейль Молотова, звучат призывы сыпать гвозди, чтобы не пропустить их машины. Работники скорой помощи рассказали о том, что много раненых — ожоги, осколочные ранения, проникающие ранения от резиновых пуль…" — написал Олег. По его словам, во вторник местные продолжат выражать недовольство властью.

Вчера стало известно, что в ходе митингов погиб один человек. Также поступили сведения о новых методах работы спецполиции — они садятся в машину скорой помощи, чтобы пробраться в эпицентр протеста через баррикады.