Белоруссия готова взять на себя разработку декларации о неразмещении РСМД в Европе

По его словам градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", — сказал он.

В этой связи Лукашенко инициировал проведение международного диалога по безопасности в Минске.

"Мы видим обеспокоенность РФ и США по поводу безопасности в Восточно-европейском регионе. Об этом свидетельствуют наши недавние контакты с американскими представителями и послание президент РФ широкому кругу стран о моратории на развертывание ракет в Европе и других регионах мира, — сказал Лукашенко. — Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Возможно в Минске".