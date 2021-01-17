17.01.2021, 19:57

Беларусь опустилась с 16-го на 114-е место в мировом рейтинге безопасности стран

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Minsk 23.08.2020
Minsk 23.08.2020Foto: Andres Putting

В 2019 и 2020 годах Беларусь занимала 16-е место в рейтинге безопасности стран. В 2019-м в рейтинге всего было 118 стран, в прошлом — 129.

На начало 2021 года наша страна потеряла сразу 98 позиций и опустилась на 114-е место. Перед нами — Зимбабве и Доминикана (112-е и 113-е места соответственно), сразу за нами — Кения и Ливия (115-е и 116-е места), пишет TUT.BY.

Беларусь в нынешнем рейтинге занимает наихудшее место в Европе.

Самой безопасной страной мира на начало 2021 года считается Катар, самой небезопасной — Венесуэла.

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