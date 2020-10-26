Байден считает Россию главной угрозой для США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что считает Россию главной угрозой для Америки, а Китай — главным конкурентом. Об этом сообщает CBC News.
”Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия”, — сказал Байден.
Затем Байден выразил мнение, что самым большим конкурентом для США является Китай.
Ранее прошли финальные теледебаты между президентом Дональдом Трампом и Байденом. По данным опроса CNN, кандидат-демократ победил в заключительном раунде теледебатов с действующим главой государства.
Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент, губернаторы 13 штатов, все члены палаты представителей и треть сената конгресса.
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