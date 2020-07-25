Автозак, “честный майор”, запястья на стену: записки белорусского журналиста из изолятора

Журналист находит темы даже в тюрьме. Корреспондент ”Першага Рэгіёну”Данил Полянский рассказал о своем тюремном опыте после задержания на акции протеста в Бресте.
Ранее в интервью RusDelfi Данил Полянский рассказал, что его задержали 16 июля и он получил 30 базовых штрафа (295 евро) после задержания на акции протеста. Суд посчитал его участником той акции, хотя он и стоял в сторонке и всего лишь передавал информацию в редакцию.
Имена героев изменены по понятным причинам.
”Доснимался”
В нашей стране стать несвободным до омерзения просто. Вот, ты стоишь на улице, вполне себе добропорядочный гражданин, фотографируешь происходящее событие, пишешь комментарии к фото для редакции… А вот, вдруг, от черно-синей толпы отделяется десяток безликих людей в масках, окружают тебя плотной стеной, вежливо берут под руку и: ”Мужчина, пройдемте…”
До кунга автозака — метров сто. Серое пятно в темно-синем окружении, гул голосов. Бешеные взгляды из-под чёрных масок. Ярким мазками — одежда задержанных. Кто-то из них требует представиться и объяснить причины задержания.
В ответ глумливо-безличностное: ”там разберёмся”!
Где-то за спиной крики людей ”Позор!”, громкие аплодисменты…
-Я — журналист, который работал на событии. Вот мое служебное удостоверение.
– Доснимался, — маленький майор с какой-то необъяснимой ненавистью сверлит меня взглядом из-под маски.
Улыбаюсь ему в ответ. Я лица не скрываю.
Комфорт по-белорусски
Коробка автозака разделена на несколько отдельных клеток. Каждому задержанному — клетка индивидуальная. Комфорт по-белорусски.
-Телефоны, колюще-режущие — оставляем здесь! Откуда-то из генной памяти выползает липкое слово ”шмон”, когда человек в форме быстро пробегает руками по одежде.
-Пройдите.
Узкое железное помещение с решеткой на двери. Всё.
Машина очень быстро заполняется. Только мужские голоса.
Кто-то пытается ”качать права”, кто-то читает лекцию о жизни насекомых, кто-то требует соблюдения ПиКоАП. На все один монотонный ответ:
-Там разберёмся.
Чей-то монотонный голос просит закурить. Надоел. Вспоминаю Солженицына. Цитирую громко и вслух:
”Не верь, не бойся, не проси!”
Возымело действие. Голос замолкает. Эта фраза стала девизом, на протяжении всего времени общения с нашей системой наказания.
Было — не было… Какая разница?
-Подпишите протокол административного задержания.
-Что это за статья?
-Вы принимали участие в несанкционированной акции, активно выражая собственное мнение.
-Нет, этого не было. Я работал. Наблюдал за событием, фотографировал происходящее и писал в телефоне статью…
-Напишите, что не согласны с протоколом.
Полуслепая лампочка, как тут можно что-то написать или прочесть, безликий участковый — потенциальный клиент офтальмолога — необходимо за ночь написать десятки протоколов. Вызвали сотрудников даже с выходных — очень много задержанных. Ломаю глаза. Вчитываюсь в округлый детский почерк. Размашисто подписываюсь — категорически не согласен.
Дьявол кроется в мелочах
-Снимите шнурки. Ремень. Колющие, режущие…
Дежурный в звании майора вежлив и корректен. Иногда кажется, что говорит на полном автомате. Поверхностный обыск — просит достать из кармана сигареты.
-Проходите, — приглашающий жест в сторону железной двери с решеткой.
-Подскажите, надолго эта канитель?
-Ждём дактилоскописта. Он откатает вам пальцы, и если все будет нормально — пойдёте домой.
Уверенный тон, четкие жесты внушают доверие.
Сотрудники вообще стараются внушить доверие. Доверие — база надежды. А когда надежда сталкивается с реальностью и вдребезги о неё разбивается — человек теряет равновесие. И им проще манипулировать.
Это лишь маленькая деталь, в мире искусственной несвободы, созданной государством для перевоспитания преступников. А в остальном составе этого блюда — огромное количество ингредиентов.
Узкое длинное помещение. Две пары настороженных глаз. Худенький мальчишка лет двадцати и подтянутый седой мужчина, с модной стрижкой.
-Политический?
Слово из книжек о дедушке Ленине и тиране Сталине вызывает улыбку:
-Наверное — да…
Друзья по несчастью
Антон — мальчишка в свитере фанатов ”Динамо Брест” с возмущением рассказывает о том, как сидел на скамейке с другом, разговаривали на какие-то свои очень важные темы. Когда к ним подошли люди в форме — отнеслись к этому спокойно.
А вот предложение пройти другу в машину восприняли с удивлением. Как так — мы сидим и болтаем вдвоём, а берёте одного? Милиционеры не мелочатся. В автозаке нашлось место обоим.
-Мне раньше вообще чхать на политику было. Лукашенко-Бабарико. Какая разница? Я специальность получил, отработка или армия, а там — куда угодно. Россия, Польша — везде можно деньги заработать. А теперь… Теперь понял…
Мальчишка замолкает.
-Мама, наверное, волнуется…
Стучит в дверь, хочет просить дать позвонить маме. Голос из-за двери сообщил, что все всё знают, а вот телефон давать не положено…
Сергей — второй обитатель КПЗ (так называется это помещение).
-Я работал тут. Правда, лет пятнадцать как уволился. Но с таким беспределом сталкиваюсь впервые. Изменилось все. Даже тогда для посадки в автозак нужно было оооочень отличится. А сейчас стою у машины, жду сына. Он в кафе ходил. Подошёл милиционер — что делаешь?
-Сына жду — сейчас должен подойти.
-Уходите.
-Две минуты
-Тут в диалог вступил омоновец, который не мудрствуя отвёл меня в машину. С омоном. И вот я здесь.
Картинно взмахивает чёлкой.
Делюсь своей историей. Разговор трёх ”сидельцев” после обсуждения происходящего затихает.
Дактилоскопист как надежда на свободу
Мостимся на узенькой скамейке. Шириной сантиметров 20. Дико хочется спать и курить. Спать можно. Курить — нет.
Вежливый голос из-за двери сообщает нам что в туалет будет можно. Но позже. Замена привычных часов и минут на ”позже”, ”скоро” либо, в ответ на ”который час” — ”зачем вам” — тоже мера воздействия.
Монотонность гасит волю. Ты — мясо в мясорубке, которая медленно крутит твою жизнь в непонятный и бесформенный фарш.
Лязг замка. Выводят Сергея и Антона. Надеюсь, что загадочный дактилоскопист появился, и ребята, пусть и с чёрными от мастики пальцами — отправляются домой.
Тягучее время. Тяжёлая дрёма. В приоткрытое маленькое окошко под потолком камеры, раздвигая мелкую решётку, просачивается рассвет. Лязг замка:
-Выходим!
Этот дактилоскопист, видимо, очень важная персона: дорога к нему ведёт в подвал и перекрыта несколькими железными дверями.
Физкультура без трусов
”Честный” майор передаёт мои вещи в окошко очередного дежурного
-Я могу позвонить? — стараюсь выстраивать фразы так, чтобы они не звучали просьбами. Понимаю, истерики и требования этим людям привычны. Спокойный тон — нет.
-Вашим родным сообщили.
Тон уверенного человека, не умеющего лгать. Вспоминаю. Точно таким уверенным тоном, не дающим ни малейшего сомнения, этот майор говорил о дактилоскописте.
Выполняю. Кажется, что все это унижение происходит не со мной.
-Одевайтесь. Достаньте руки из карманов. Возьмите сигареты.
-Зажигалка?
-Не положено. Все перемещения по ИВС — руки за спину.
Сворачиваю в рулон тонкий матрас.
Короткие команды:
-Направо. Лицом к стене.
Открывается дверь в камеру. Буквально бочком пробираюсь внутрь — дверь не распахивается на распашку. Стопорится где-то на треть открытия.
Признать вину в обмен на свободу?
Яркий свет. Три двухэтажные кровати. Умывальник. Параша. Три человека. Одного видел при оформлении в толпе задержанных. Второй — Антон. Майор ”сказал правду”.
Олег вышел за сигаретами. Он живет на углу Машерова и Куйбышева. Прошёл через милицейскую цепь, но остановился взглянуть на происходящее. Эта секундная остановка привела его в камеру ИВС.
Зарешеченный колодец. Место для прогулок. Тут собралось население нашей камеры. Голос из-за железной двери с глазком:
-Всем отойти от двери.
Заходят два сотрудника. Один в гражданском. Бодрый голос:
-Кто признает себя виновным — есть возможность уже сегодня оказаться дома.
Мы с Антоном вскидываемся возмущённо — в смысле ”признать вину”?! Нет!
Олег — да, я согласен. Виновато смотрит в нашу сторону:
-Мне очень нужно на работу — завтра смена.
Забегая вперёд скажу. Он весь день просидел со свернутым матрасом. И в суд попал всего на час раньше меня. И размеры штрафов были одинаковы. Одна разница. Он признался в вине, которой не было.
Запястья на стену
Жизнь в камере регламентирована. Обыденные в свободной жизни вещи здесь становятся неким благом. Ручка, книга, зажигалка, полная кружка чая… Это, почему то-нельзя.
Время делится на ”день-ночь” утренним и вечерним шмоном, во время которых переворачивается все в камере. Да выключением лампочки. Одной из двух. Выход из камеры, возвращение в неё — личный досмотр
-Лицом к стене, руки на стену.
Привычная по фильмам поза злодея тут иная. В действительности требуется прижать к стенке наружные части запястий.
-Вперёд. Налево. Аккуратнее. Проходите.
Как госдеп довел до изолятора
Человек в гражданке. Заполняет протокол административного ареста. В очередной раз пытается узнать, откуда я узнал об акции. Судя по всему, мой ответ — ехал-увидел-остановился-выполнял профессиональный долг — его не удовлетворил. Называет какие-то телеграмм каналы. Отрицаю участие в них.
Начинается лекция о сложной ситуации, которой хотят воспользоваться страны соседки. Ну и, конечно, госдеп США. Переключаю разговор.
-Вы понимаете, что ваши действия, де-юре защищающие систему — де-факто ее подставляют. Непрофессиональные задержания людей, которые не принимают участия в акциях протеста сейчас у очень малого процента вызывает страх. Зачем вы подставляете руководство страны?
В ответ тишина. Пауза затягивается.
-Вас больше ничего не интересует?
-Вы на всё ответили.
Внимательно читаю запись. Вношу коррективы. Так как статья участия в несанкционированном митинге не фигурирует — подписываю.
-Прямо. Лицом к стене. Проходите.
”Феня” на генном уровне
Камера. Просим кипятка. В пластиковом контейнере из-под шашлыков завариваем крепкий чай. Чай — можно. Кружки — нельзя. Посуду приносят и уносят на приёме пищи.
Еда… обыкновенная. Много хлеба. Мало еды. Но родственники очень быстро отреагировали — не голодаем. Открывается окошко — вызывают. Распишитесь, вам передача. Дочка. Все уходит на общий стол. Есть в гордом одиночестве — не правильно.
Отношения в камере без ”блатного флера”, правда в речи появляются слова ”фени”. Память о тюрьме на генном уровне?
Дверь впихивает нового сидельца. Это старый знакомый. Сергей. Целую вечность его знаю. В КПЗ познакомились. Камера взрывается радостными возгласами. Его уже осудили. Дали трое суток. За то, что в прошлое воскресенье попал на видео тихаря, снимавшего ”цепь солидарности”.
За нынешнее задержание суд — завтра. Справедливый и беспристрастный суд влепит ему 15 суток. И видео не понадобилось. Достаточно было показаний ”свидетеля”. Но это будет завтра. Сегодня — долгие разговоры ”за жизнь”. Гаснет одна из двух лампочек. Отбой.
Не с кофе…
Утро начинается с шмона. Тщательный обыск. Завтрак. Опять выводят из камеры в допросную.
-Распишитесь.
-Я бы хотел ознакомиться с материалами дела
Мой вопрос застаёт человека в гражданке врасплох. Ему неудобно — все нужно делать быстро. Машина работает. Нужно успеть очень много. Законное требование вызывает раздражение. Медленно перелистываю белые листы с казенными фразами. Любопытно.
Рапорт участкового, который в период с 19 по 23 часа нёс свою службу на вверенном ему участке, и своими глазами видел, как я, неоднократно предупрежденный сотрудниками, продолжал громко выкрикивать лозунги, активно демонстрируя свои политические взгляды.
К делу подшита толстая пачка скринов из телеграмм каналов. Неторопясь перелистываю их. Подождёшь, гражданин начальник. Подождёшь…
Выходите с вещами! Получаю вещи. Зашнуровываю шнурки.
-Плохая примета, — усмехающиеся глаза из-под медицинской маски.
-Плохая примета, когда на зоне птицей породы куриных считают, — к месту вспоминается услышанный в камере анекдот, — остальное не важно.
Дома покурите
Легковая машина несётся через город. В машине два арестанта — со мной едет Сергей на второй суд. Въезжаем в дворец правосудия. Машина с ОМОНом, обыкновенные молодые лица, даже с модной бородкой, смотрят в нашу сторону настороженно. Проходим прохладными коридорами в подвал. Чувствуется, деньги налогоплательщиков освоены немалые. Индивидуальные стаканы камер.
-Где можно покурить?
Прапорщик с извиняющимися нотками.
-В здании курить нигде нельзя. Тут везде датчики. Да не переживайте, потерпите часок, а после суда покурите.
Ну не внушаю я доверия конвоирам. Сигареты и зажигалку у меня отбирают. Пообещав вернуть по дороге на суд.
Нельзя на сутки — надо копать палеолит
В голове тяжелым комом перекатываются мысли. Должны были с дочкой в пятницу стартовать на Гомельщину, к моим знакомым — ребятам археологам — копать палеолит. Что будет сейчас? Если влепят сутки — десятилетняя девочка очень расстроится. Это не правильно.
Может послушать совет одного из тех, кто выпускал меня — сказать так, как они хотят? Нет. Не верь. Не бойся. Не проси.
Суд
Зал судебных заседаний в богатой отделке. Вспомнил термин ”сталинский ампир” Как назовут стиль этих роскошных зданий историки будущего, изучающие нашу эпоху? Агрогламур с элементами хай-тека?
Встать, суд идёт. Ого! Все по-взрослому. Судья в мантии. Задаёт фактически те же вопросы, что звучали в кабинетах РОВД. Изучает мое служебное удостоверение. Приглашает свидетеля. Свидетель — участковый.
Подглядывая в портмоне (шпора там у него, что ли?) рассказывает, что в период с 19 до 23 видел меня в строю протестующих. Видел, как ко мне неоднократно подходили сотрудники милиции, и в ответ на их законные требования я разражался политическими лозунгами.
Терпение их было безгранично. Они занимались моим увещеванием раза два. Или три.
Нет-нет. Где, кто и как меня задерживал, наш зоркий участковый не видел. Однако зоркость его была очень своеобразна.
С разрешения судьи задаю вопросы
-Во что я был одет?
-Я не помню, это было 14 числа.
Возможно. Много работы. Масса людей. Детали стираются.
-Была ли на мне маска?
Ответ абсолютно идентичный первому. Человек помнит только дату.
-Если вы не помните даже того, был ли я в маске — как вы меня опознали?
-По силуэту.
Уникальные люди служат в нашей милиции. Зоркие. Внимательные. Честные.
Перерыв. Оглядываюсь назад — за спиной небольшая группа людей. Журналисты. Родные. Коллеги.
Через минут десять выбегает судья. Жесты суетливы. Глаза не поднимаются от листка приговора.
Встаём. Суд нужно приветствовать стоя. Протокол? Традиция? Сейчас в руках этого человека последняя — очень призрачная — надежда на то, что в моей стране осталась возможность законно отстоять свои права.
Что скажете, ”ваша честь”? Обращение из далёкого прошлого. Сейчас эта формулировка не подходит. ”Гражданин судья” — в лучшем случае… Да и гражданин…
Виновен… Штраф… 30 базовых…
Возмущённый гул голосов за спиной. Улыбаюсь. Я выполню обещание, данное дочке.
PS
Не верь. Всякий раз, когда тебе предлагают компромисс — это игра в одни ворота. Шулера интересуют исключительно его гешефты. Они — шулера. Участливый тон, советы полушепотом, уверенные обещания — ложь. Краплёные карты, которыми играют с тобой. Для их выгоды. Для них ты мясо. Из которого нужно быстро сварганить блюдо. И сожрать. Точно так же их коллеги в 37-м шли на все, чтобы был подписан протокол. Обязательно с формулировкой ”с моих слов записано верно”. Только 80 лет назад это оканчивалось расстрельном рвом — сейчас штрафом либо сутками. Стоит ли бояться этого, если на кону — уважение к себе?
Не бойся. Если ты оказался в условиях несвободы, будь спокоен. Вникай во все детали на бумаге. Общайся с ними ровно. Не давай им шанса поверить в то, что тебя можно запугать. Эмоции — непозволительная роскошь. На них они умеют играть мастерски. Ты временно здесь. Они — на всю жизнь. Ради заветных ”папяцсот” одни рисуют ложь на бумаге. Другие неусыпно наблюдают за тобой в камере. Кто-то скажет ”такая работа”. Интересно, в детстве они действительно мечтали перебирать чужие шнурки, ковыряться в носках и заглядывать в задницы?
Не проси. В условиях несвободы ты зависим от них. Так выстроена система. Но идеального не бывает. Они зависят от тебя. У них есть сроки делопроизводства. Начальство мылит шеи за их нарушение. А это премии и прочие плюшки. Признался? Молодец. Помог заработать премию. Тебе это надо? Даже в камере у тебя есть права. Минимум. Но есть. Используй их по максимуму. А просить…
У предков были слова в обиходе ”гордость, честь” может пора ввести их в обиход? Каждому.
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