AstraZeneca уведомила ЕС о сокращении на 60% поставок вакцины. Планы Эстонии это не изменит

"В ходе сегодняшнего заседания Комитета по здравоохранению со странами ЕС представители AstraZeneca объявили о предстоящих задержках поставок вакцины в первом квартале 2021 года, — написала она в Twitter. — Еврокомиссия и страны-члены выразили глубокое недовольство этим фактом, подчеркнув необходимость точного выполнения графика поставок, поскольку на его основании государства должны выполнять свои планы вакцинации. Еврокомиссия будет продолжать настаивать в отношениях с компанией AstraZeneca на необходимости повысить стабильность и предсказуемость поставок".

В свою очередь, источник агентства Reuters в институтах ЕС сообщил, что AstraZeneca объявила о сокращении поставок в ЕС в первом квартале на 60% — до 31 млн доз, тогда как контракт с Еврокомиссией по предзаказу вакцины этой компании предусматривал поставку в ЕС до конца марта 80 млн доз. Более того, компания не смогла не только дать гарантий, что недостаток доз будет компенсирован во втором квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. AstraZeneca объясняет это производственными проблемами.

Ожидается, что вакцина от AstraZeneca будет сертифицирована в ЕС к началу февраля.

В январе компания Pfizer уже дважды объявляла о сокращении поставок своей вакцины в ЕС — в первый раз из-за недостатка производственных мощностей, во второй — из-за разрешения Европейского агентства по лекарственным препаратам извлекать из каждого флакона концентрированной вакцины Pfizer шесть доз вместо расчетных пяти. Это позволило американской компании немедленно сократить поставки концентрированной вакцины сразу на 16%, поскольку в ее контракте с Еврокомиссией оговаривается лишь количество доз, готовых к применению.

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк в субботу утром сказал Delfi, что Эстония в курсе возможных проблем AstraZeneca с поставкой и сейчас, составляя программу вакцинации, на эти дозы не рассчитывала.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!