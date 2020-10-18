Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия в Карабахе

Пресс-секретарь министерства Шушан Степанян написала в своем телеграм-канале, что азербайджанская сторона провела артиллерийский обстрел в северном направлении с 0:04 до 2:45 воскресенья (с 23:04 субботы до 1:45 воскресенья по эстонскому времени) и ракетный обстрел в южном направлении с 2:25 до 2:45 воскресенья (с 1:25 до 1:45 воскресенья).

Между тем пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в эфире телеканала CNN Turk по поводу вступившего в силу перемирия заявила: "Целью Азербайджана является освобождение всех земель, и об этом неоднократно говорилось на уровне президента. Мы пойдем до конца, не может быть разговоров типа "несколько сел освобождено, остальное пусть останется". Целью этого гуманитарного перемирия является обмен пленными и телами погибших, это не конец войны. Перемирие ни в коем случае не должно комментироваться как прекращение освобождения наших земель".

Накануне Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь в полночь 18 октября (23:00 субботы).

Предыдущая попытка гуманитарного прекращения состоялась 10 октября и провалилась через пять минут после вступления в силу.