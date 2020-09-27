Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию

МИД Армении в воскресенье, 27 сентября, сообщил об атаке Азербайджана на протяжении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По сведениям ведомства, ракетные удары нацелены "на мирные населенные пункты ", включая Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

"Мы решительно осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана", — подчеркнули в МИД Армении. Ереван возложил "всю ответственность за последствия агрессии" на Азербайджан. Министр иностранных дел Армении находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию конфликта, добавили в ведомстве.

Армия обороны непризнанной республики "успешно противостоит атакам противника", написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook. По его словам, ситуация находится на стадии оперативного развития, а дальнейшая информация появится по мере необходимости. У азербайджанской стороны сбиты 2 вертолета и 3 беспилотных летательных аппарата, а также подбиты 3 танка, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В Армении введено военное положение

Премьер Армении позднее объявил о решении правительства ввести в стране военное положение и объявить всеобщую мобилизацию. "Дорогие соотечественники, решением правительства в Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Призываю личный состав войск явиться в районные военные комиссариаты", — говорится в сообщении Пашиняна в Facebook.

В центре Еревана собираются горожане, готовые отправиться на фронт. Среди них врачи, учителя, студенты… Свыше 10 тысяч человек уже выразили желание отправиться на фронт, передает корреспондент DW.

В Нагоном Карабахе объявлено военное положение

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян также объявил 27 сентября военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. "Исходя из сложившейся ситуации, я объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет", — сообщил Арутюнян, слова которого приводит пресс-служба президента непризнанной НКР. "Мы не желаем войны, война нам навязана, и мы обязаны защищать свою родину и семьи. Всю ответственность будет нести руководство Азербайджана. За чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию будет отвечать лично президент Азербайджана", — заявил Арутюнян.