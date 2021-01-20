Антитела не помогут: в США распространяется новый штамм SARS-CoV-2

Новая разновидность коронавируса обнаружена учеными на территории американского штата Калифорния. Штамм под названием CAL.20C установили специалисты медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Об этом пишет газета The New York Times.
Американские ученые рассказали, что в декабре 2020 года начали изучать образцы коронавируса для выявления ”британского” штамма и внезапно обнаружили новый — CAL.20C. В ходе исследований выяснилось, что он зародился еще в июле 2020 года, однако в активную фазу вступил только с ноября.
Вирусолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Чарльз Чиу рассказал, что новый штамм вируса выявляется в 20-30% изученных образцов, собранных по всему штату. Кроме того, по его словам, мутация уже распространилась за пределы Калифорнии.
Научный сотрудник Cedars-Sinai Жасмин Пламмер уточнила, что CAL.20C уже установлен у больных в Аризоне, Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Мексико, Неваде, Нью-Йорке, Техасе, Юте, Вашингтоне и Вайоминге, а также округе Колумбия.
Доказательств того, что ”калифорнийский” штамм коронавируса более смертоносен, нет. Кроме того, неизвестно, является ли он более заразным.
Вместе с тем ранее в США нашли еще две мутации коронавируса. Сообщалось, что они, как и ”британский” штамм, более вирулентны, чем изначальный вариант SARS-CoV-2, и передаются быстрее. Ученые из Университета штата Огайо, где и были выделены образцы, уточнили, что одну из новых версий коронавируса зафиксировали только у одного пациента из Огайо, в то время как другая уже начала доминировать в столице штата — Колумбусе.
”Новый штамм имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие версии, которые мы изучали, но представляет собой значительную эволюцию вируса”, — отмечал руководитель исследования доктор Дэн Джонс. Он назвал эти мутации уникальными и не связанными с общеизвестными, ранее обнаруженными в Великобритании и ЮАР.
Напомним, что в Южной Африке новый штамм был выявлен около месяца назад. Мутация E484K изменяет форму белка-шипа, который вирус использует для прикрепления к клеткам организма, писало издание The Daily Mail. Исследователи из ЮАР сообщали, что подхватывали новый штамм люди, уже переболевшие коронавирусом, но иммунитет у которых был ниже 90%.
До половины перенесших COVID-19 пациентов могут оказаться уязвимыми перед этой мутацией — клетки вируса научились обходить иммунную защиту, отмечал профессор Пенни Мур из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африки в разговоре с газетой The Post.
”Похоже, что вирус эволюционирует и передается примерно на 50% быстрее и преодолевает некоторые антитела, вырабатываемые в ответ на другие варианты вируса. Антитела чрезвычайно специфичны, подходят вирусу, как ключ в замке, и прилепляются к вирусу, когда он находится в организме. Если вирус слишком сильно изменится, старые антитела могут больше не приспособиться к нему и не смогут его уничтожить”, — говорила профессор Мур.
Между тем среди новых штаммов SARS-CoV-2 первым, который стал активно распространяться среди людей, стал ”британский” — он был выявлен в сентябре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. По заявлению ВОЗ, она распространилась на территории уже 60 государств.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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