Ангела Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг в ООН

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель возразила в ответ на заявление экологической активистки Греты Тунберг, сделанное на саммите ООН по климату. В выступлении 16-летней шведки в Нью-Йорке недоставало упоминания тех шансов, которые открывают современные технологии и инновации в сфере защиты климата, заявила глава немецкого правительства журналистам во вторник, 24 сентября, указав, в частности, на альтернативную энергетику.

При этом Меркель утвердительно ответила на вопрос, задела ли ее лично критика Тунберг. "Любой внимательный человек слушает, и его трогает услышанное", - заявила она.

Между тем немецкие "зеленые" раскритиковали высказывания Меркель о выступлении Греты Тунберг. "Обвинять юную активистку в том, что она недооценивает инновационный потенциал, более чем бесцеремонно, когда большая коалиция (ФРГ - Ред.) сама в корне душит технологические шансы экологической трансформации", - заявила депутат бундестага от партии "зеленых" Лиза Бадум (Lisa Badum), указав на принятый несколько дней назад климатический пакет.

Выступление Греты Тунберг в Нью-Йорке