Анализ: поможет ли COVID-19 восстановить экологию?

Поскольку большая часть мира в начале этого года в прямом смысле слова закрылась, выбросы углерода на планете резко сократились, пишет Euronews.
В период с января по апрель они уменьшились на беспрецедентные 8,6% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. К концу года общие выбросы, как ожидается, будут примерно на 4-8% ниже прогнозируемых.
Это крайне важно: 8% — это примерно половина всех выбросов Америки за весь год, и подобное снижение будет самым большим со времён Второй мировой войны.
На самом деле, планета уже переживала подобное, хотя и в меньшей степени. Во время последнего финансового кризиса, произошедшего десять лет назад, количество вредных выбросов также сократилось, поскольку начался спад экономики. В 2008-2009 году выбросы снизились примерно на 1,3%.
Тем не менее, существуют опасения, что по мере того, как будет восстанавливаться рост экономики, всё вернётся на круги своя. Если мы хотим достичь самой амбициозной цели Парижского соглашения —ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, нам потребуется ежегодно в течение следующего десятилетия сокращать выбросы на 8%.
Обеспечение ”зелёного” восстановления
Некоторые активисты и политики хотят, чтобы власти воспользовались моментом и сделали так, чтобы молодые побеги восстановления экологии оказались действительно зелёными. Они утверждают, что в наши дни для этого технологии уже есть. За последние 10 лет всё изменилось довольно сильно. Стоимость производства электроэнергии из солнечной энергии и энергии ветра резко упала, стоимость изготовления электромобилей также снизилась. В политическом плане мы тоже находимся на новой ступени, и многие представители власти — включая, конечно, ЕС — являются приверженцами программ ”зелёного” развития. И общественное мнение, по крайней мере, в Европе поддерживает решение проблемы изменения климата. Опросы показывают, что большинство считает, что преодолевать ”климатический кризис” необходимо столь же срочно, как и пандемию.
Однако задача, стоящая перед властями и Европейской комиссией в Брюсселе, всё ещё внушительна. Как отменить субсидии на топливо на углеродной основе без ущерба для экологии? Как побудить большее количество людей задуматься о покупке всё ещё достаточно дорогих электромобилей? И сколько средств при ограниченном бюджете можно выделить на экологические исследования и разработки?
Вера в лучшее
На данный момент основное внимание уделяется общественному здравоохранению и экономическому кризису, возобновлению работы предприятий и возвращению людей на рабочие места. Но для эко-активистов не все новости оказываются хорошими. Мы наблюдаем открытие угольных электростанций в Китае, видим, как президент Трамп смягчает условия деятельности для угольной и нефтяной промышленности. Но где-то наблюдаются и положительные тенденции. Франция, спасая Air France, настаивает на ограниченном использовании внутренних рейсов, если по тому же маршруту можно проехать на поезде. Великобритания объявила об открытии большого количества пунктов зарядки электромобилей по всей стране.
Эта пандемия далека от завершения и уже унесла сотни тысяч жизней. Но человечество переживало эпидемии и раньше. Будем надеяться, что в течение ближайших лет будет найдено лекарство или, по крайней мере, врачи как-то научатся справляться с этой болезнью. Однако битва за изменение климата является более сложной задачей, решение которой измеряется десятилетиями. У некоторых людей появилась надежда, что наконец-то нашлась возможность сменить курс на ”зелёное” восстановление. И это может произойти при разумном сочетании технологической, общественной и политической мысли.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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